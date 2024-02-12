Предприниматели с эквайрингом ВТБ приняли в 2023 году миллиард платежей Бизнес

В 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса с эквайрингом ВТБ приняли около 1 млрд платежей. Наибольший рост спроса на эквайринг показали клиенты СМБ из сфер развлечений и отдыха (+17,5%), общественного питания (+17%), автотоваров и сервиса (+8%) и здравоохранения (+5,5%). Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ сообщила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.



В 2023 году количество клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, принимающих платежи с помощью СБП (Системы быстрых платежей), выросло по сравнению с 2022 годом в 3,6 раза. Доля платежей с помощью СБП в общем эквайринговом обороте клиентов СМБ увеличилась в 3,5 раза, более чем в три раза вырос оборот по СБП.



"Мы видим кратный рост показателей СБП как по числу пользователей, так и по объемам операций, что говорит о высокой востребованности СБП среди покупателей и продавцов", − сообщила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.



В банке также отмечают дальнейший рост доли карт платежной системы "Мир". В 2023 году она выросла в общем эквайринговом обороте ВТБ по картам в 1,5 раза и составила 58%.



