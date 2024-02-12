Размораживатель замков автомобиля своими руками

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Зимой автовладельцы часто сталкиваются с проблемой замерзших замков. Это может стать серьезной проблемой, особенно если вам нужно быстро покинуть место или если вы оставили ключи внутри автомобиля. Существует множество способов решения этой проблемы, но не все из них безопасны для вашего автомобиля. В этой статье мы предлагаем вам два рецепта самодельных размораживателей замков, которые не только эффективны, но и безопасны для вашего автомобиля.

Почему нельзя размораживать замки кипятком

Многие автовладельцы, столкнувшись с замерзшим замком, сразу же берут кипяток. Однако это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, от перепада температуры лакокрасочное покрытие может отслоиться. Во-вторых, вода, попавшая в замок, может замерзнуть, и замок заледенеет еще больше. Поэтому мы предлагаем вам два безопасных самодельных состава.

Рецепт 1

100 мл изопропанола или этанола,

5-10 мл уайт-спирита.

Смешайте компоненты и перелейте во флакон с распылителем. Этого размораживателя хватит на пару лет. Срок годности - 3 года. Этот состав является отличным выбором для тех, кто ищет экономичное и долгосрочное решение.

Рецепт 2

4 части бензина Галоша,

1 часть моторного масла,

пол части тормозной жидкости,

4 части уайт-спирита.

Также смешайте все компоненты и перелейте во флакон. Состав склонен к испарению, поэтому его следует хранить в герметично закрытом контейнере. Этот состав является более сложным, но он также очень эффективен.

Для того чтобы осуществить разморозку замка, следует вставить аппликатор размораживающего средства прямо в замок. В случае отсутствия аппликатора, можно использовать плоский предмет, например, шлицевую отвертку, чтобы отодвинуть защитную шторку замка и несколько раз распылить средство внутрь.

Когда из замка начнут вытекать лишние остатки раствора, их следует немедленно удалить с помощью салфетки или тряпки. Далее можно вставить ключ в замок и несколько раз повернуть его в разные стороны, чтобы средство равномерно распределилось внутри механизма замка. После повторного распыления средства и поворота ключа, проблема должна быть решена, и автомобиль готов к пуску.

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Помните, что безопасность вашего автомобиля - это прежде всего забота о его долговечности и сохранности. Используйте проверенные и безопасные методы размораживания замков, чтобы зимой ваш автомобиль был всегда в рабочем состоянии. Берегите свой автомобиль, и он будет служить вам долго и надежно.

Фото с сайта «ДПХИ-НН» dphi.ru

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