Новое звание и почётный знак учреждены в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты обсудили утверждение Положения о звании "Заслуженный эколог Нижегородской области" и о Почётном знаке "За безупречную службу в Нижегородской области".

Звание "Заслуженный эколог Нижегородской области" планируется присваивать работникам научных, общественных и производственных организаций, которые внесли значительный вклад в разработку и внедрение современных природоохранных технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и предупреждение природных и техногенных катастроф, сохранение и приумножение природных и биологических ресурсов Нижегородской области.

"Этой наградой планируется отмечать работу по подготовке квалифицированных кадров в этой сфере и развитию экологического воспитания. Потенциальные обладатели звания должны проработать в отрасли экологии не менее 15 лет", - сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

Почётным знаком "За безупречную службу в Нижегородской области" будут награждаться лица, замещающие должности государственной гражданской службы Нижегородской области и муниципальной службы в Нижегородской области, за значительный вклад в развитие законодательства Нижегородской области, особые заслуги в области государственного и муниципального управления, за разработку и внедрение новых методов управления, безупречную государственную гражданскую и муниципальную службу продолжительностью не менее 15 лет.

"Ежегодно представлять к награждению Почётным знаком будут не более 30 человек, также предлагается учитывать стаж муниципальной и гражданской службы не только в Нижегородской области. В исключительных случаях, за выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности, требования к стажу не предъявляются", - рассказал председатель комитета по вопросам государственной власти области, местному самоуправлению и регламенту Владимир Паков.

Ранее сообщалось, что нижегородка Татьяна Галатонова получила награду за лучшую просветительскую книгу.