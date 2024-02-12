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Политика

Роман Пермяков: "Президент обозначил ключевые смысловые контуры нового большого политического цикла"

29 февраля 2024 20:10  [98] Политика

Telegram-канал актуальной аналитики Экспертного института социальных исследований опубликовал комментарий политолога Романа Пермякова о послании президента России Владимира Путина.

Роман Пермяков, руководитель аналитического центра "Г.У.Р.У.":

"Послание президента ежегодно, но принципиальное значение Послания 2024 в том, что оно предопределяет вектор развития государства не на ближайший год, а на горизонте 6 лет и даже больше — фактически президент обозначил ключевые смысловые контуры нового большого политического цикла, неслучайно и символично стартующего в "Год семьи". Каждый год послание называется историческим, но, пожалуй, в этом году в этом определении нет никакого преувеличения, учитывая масштаб озвученных президентом мер поддержки, новых магистральных проектов и фундаментальных смысловых посылов.

Озвучен старт сразу 5 новых нацпроектов, которые самым наглядным образом сигнализируют о государственных приоритетах — "Семья", "Молодежь", "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь", "Экономика данных".

Если охарактеризовать ключевые приоритеты послания, то можно выделить "народосбережение", кадры (образование с уклоном на профориентацию и практикоориентированность), технологическое развитие и явный курс на укрепление суверенитета в самом широком смысле этого слова. 

Ценности — семья, технологии и сильное государство. Примечательно, что если оценить все экономические меры, то есть явный тренд на опору на развитие внутреннего рынка, значение этих посылов ещё только предстоит оценить - это по-настоящему фундаментальный поворот всей экономической стратегии. Мы не отказываемся от международной кооперации, в том числе вектора на Восток и страны БРИКС, но впервые ясно проартикулировано президентом — мы больше не опираемся на внешние рынки, изменяющуюся внешнюю конъюнктуру и глобальную экономику, создавая суверенную экономическую модель с опорой на внутренний рынок, технологический суверенитет и собственные ресурсы. У нас есть всё для успеха — вся таблица Менделеева и талантливый народ. Отсюда задачи по народосбережению, ускорению газификации, новым кадрам, укреплению технологического суверенитета, поддержке малого бизнеса и семей (сокращение проблемы бедности). Всё это обозначает контуры новой суверенной экономической стратегии, и это без преувеличения исторический выбор нашей страны.

Есть некоторые параллели с успешной китайской экономической моделью (которая позволила Китаю совершить рывок в экономические лидеры), однако вряд ли возможны прямые аналогии. Скорее, речь идет про российскую суверенную экономическую модель с опорой на наши традиции и сильные стороны, которая вне зависимости от внешней конъюнктуры позволит обеспечить мощное и динамичное экономическое развитие. Вполне возможно, что в будущем, если удастся реализовать все эти преобразования, то мы будем говорить о российским экономическом чуде".

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Теги:
Владимир Путин
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