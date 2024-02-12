Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 марта 2024 14:15  [39] Автопарк "Нижегородского водоканала" пополнился новым спецтранспортом
01 марта 2024 13:51  [119] В спальных микрорайонах Нижнего Новгорода выросла скорость мобильного интернета
01 марта 2024 13:45  [100] Нижегородский "Хулиганодом" отмечает три года со дня образования
01 марта 2024 13:34  [92] "ЕЭС-Гарант" и "Хевел" заключают первые крупные сделки по приобретению зеленых сертификатов в национальной системе
01 марта 2024 12:53  [132] Детскую поликлинику построят в Сормове в Нижнем Новгороде за 662 млн рублей
01 марта 2024 12:20  [144] Депутаты ЗСНО обсудили перспективы развития дорожной отрасли в регионе
01 марта 2024 12:06  [155] Движение трамваев №2 и 21 восстановили в Нижнем Новгороде
01 марта 2024 11:56  [134] Вопросы расширения возможностей инклюзивного общества обсудили в Нижнем Новгороде
01 марта 2024 11:26  [164] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок под ИЖС в Кусаковке
01 марта 2024 10:50  [181] Нижегородские власти направят на реконструкцию подъезда к Анкудиновке 1,2 млрд рублей
Общество

В спальных микрорайонах Нижнего Новгорода выросла скорость мобильного интернета

01 марта 2024 13:51  [119] Общество

Сразу в четырех районах областного центра мобильный интернет ускорился в среднем на 15%. Это стало возможным благодаря масштабной модернизации сети, которую провели инженеры МегаФона, и программе рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях 2G и 3G, в современный стандарт LTE. 

С начала года оператор переоборудовал свыше десяти телеком-объектов в Нижегородской области. Технические мероприятия улучшили качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Использование высокочастотного диапазона помогло ускорить передачу данных в мобильных устройствах в среднем на 15% и увеличить емкость сети до 20%. Таким образом, еще больше пользователей могут одновременно выходить в сеть на более высокой скорости.

Проведенные работы также расширили для нижегородцев возможности по использованию технологии VoLTE, благодаря которой дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно четче, а звучание – более естественное. Популярность таких диалогов продолжает расти –сегодня уже около 70% голосовых вызовов совершается в сети 4G. 

Улучшения затронули крупнейшие жилые локации Нижнего Новгорода, где в общей сложности проживает около 200 тысяч человек. Среди них: ЖК «Волжские огни» в микрорайоне «Мещерское озеро»; жилые дома около Нижегородской ярмарки; микрорайон «Северный» на Автозаводе, который активно развивается и прирастает новыми жилыми комплексами; ЖК «Медвежья долина» в Нижегородском районе; частично «Новая Кузнечиха» и частный сектор деревни Новопокровское.

Работы также были проведены в крупнейших промышленных центрах региона: в Выксе и Балахне, а также в ЗАТО Саров.

«Нижегородская область по расходу мобильного трафика находится на 7 месте в стране, опережая такие крупные регионы, как Татарстан, Свердловскую и Саратовскую области. Логично, что трафик растет не только на туристических маршрутах и в деловых центрах, но и в спальных районах. Нижегородцы уже привыкли смотреть фильмы, пользоваться мессенджерами и всеми цифровыми сервисами без ограничений. За год потребление трафика выросло более чем на 20%. Мы регулярно отслеживаем нагрузку на сеть и модернизируем оборудование, чтобы сохранять привычно высокие скорости для наших абонентов», – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Отметим, что по данным независимого исследования международной компании Ookla®, в четвертом квартале 2023 года медианная скорость скачивания у МегаФона в Нижнем Новгороде составила 37,34 Мбит/с, что выше показателей конкурентов. 

Фото: пресс-служба МегаФона
Реклама. ПАО «МегаФон» megafon.ru   

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph