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Общество

Руководители нижегородских пресс-служб обсудили вопросы взаимодействия

01 марта 2024 14:35  [141] Общество

По инициативе ГУФССП России по Нижегородской области состоялась встреча представителей региональных пресс-служб: Главного управления МВД России по Нижегородской области, прокуратуры Нижегородской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, УФНС России по Нижегородской области, Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", ГУФСИН России по Нижегородской области.

Мероприятие прошло на площадке Нижегородского областного информационного центра.

Представители ведомств обсудили вопросы освещения в средствах массовой информации различных информационных поводов. Кроме того, в рамках встречи значительное внимание было уделено вопросам в области профилактики коррупционных преступлений. 

В целях повышения эффективности и совершенствования взаимодействия в Нижегородском областном информационном центре состоялась межведомственная рабочая встреча по вопросам взаимодействия пресс-служб региона. Основная цель мероприятия – координировать работу в сфере информационной политики и поддержки реализации общегосударственных задач, повышать уровень открытости в деятельности государственных органов. 

Руководители пресс-служб отметили, что сегодня общество нуждается в оперативном и качественном разъяснении деятельности ведомств, обратили внимание на необходимость постоянного качественного мониторинга информации, касающейся сферы деятельности того или иного органа власти. Обратная связь с населением - одна из главных задач, стоящих перед ведомствами. Сегодня все органы власти присутствуют в социальных сетях, но нужно работать с комментариями читателей, работать с аудиторией. Часто назревающие проблемы отрасли выявляются именно в комментариях.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия, участники обсудили вопросы организации совместных мероприятий с участием руководителей правоохранительных органов и органов власти по событиям, вызвавшим общественный резонанс, осуществления регулярного обмена информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Собравшиеся отметили важность данной встречи, а также необходимость продолжения активного взаимодействия в работе по противодействию коррупции и негативным последствиям её проявления.

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Теги:
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