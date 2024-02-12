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Оборудование для облицовки кромок — инновационные модели

01 марта 2024 15:14  [80]

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В мебельном производстве облицовка кромок является важным этапом, придающим изделиям законченный и эстетичный вид. Для выполнения этой задачи используется специализированное оборудование, включающее в себя разнообразные модели станков и машин. Современные технологии позволяют производить облицовку кромок с высокой точностью и качеством, что значительно повышает конкурентоспособность мебельной продукции.

Известные производители кромко-облицовочных станков

Одним из ведущих производителей оборудования для облицовки кромок является итальянская компания SCM. Модели станков этого бренда отличаются высокой надежностью, производительностью и инновационными решениями. Компания SCM предлагает широкий ассортимент оборудования для облицовки кромок, включая комбинированные станки, пневматические машины для приклеивания кромок, а также полировальные агрегаты.

Одной из инновационных моделей оборудования SCM являются станки с циклами back-to-back, которые позволяют выполнить облицовку кромок на обеих сторонах изделия в одном проходе. Это значительно увеличивает производительность и экономит время производства. Кроме того, такие станки оснащены системами автоматической загрузки и выгрузки деталей, что делает процесс обработки полностью автоматизированным и минимизирует ручное вмешательство оператора.

Облицовка криволинейных деталей

Для облицовки кромок криволинейных частей мебели используются специализированные станки с пневматическим прессом и расплавом клея. Эти станки обеспечивают точное и равномерное прижатие кромок к поверхности, обеспечивая идеальное соединение и исключая возможность появления дефектов. Также для облицовки кромок применяются фрезеры с твердосплавными режущими кромками, обеспечивающие высокую скорость и качество обработки.

Инновационные решения в области облицовки кромок включают в себя также применение оптоволоконных лазеров для точного определения контуров деталей и автоматического настройки станка. Это позволяет избежать ошибок и повысить точность обработки.

Где купить надежные станки с ЧПУ?

Купить качественные кромкооблицовочные станки и оборудование для облицовки кромок можно как у представителей производителей, так и у специализированных поставщиков промышленного оборудования. При выборе оборудования следует учитывать его производительность, надежность, а также услуги сервиса и поддержки со стороны поставщика. Применение инновационных моделей оборудования для облицовки кромок в мебельном производстве позволяет снизить затраты на изготовление, повысить качество продукции и улучшить конкурентоспособность бизнеса.

Фото с сайта «ЛИГА» ligamac.ru  
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