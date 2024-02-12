Павильон "Нижний Новгород" стал образовательной площадкой марафона "Знание.Первые" на ВФМ-2024 Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках Всероссийского фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус" 2 марта стартовал просветительский марафон "Знание.Первые", одной из площадок проведения которого выступил павильон "Нижний Новгород".

Старт марафона прошел в день, посвященный ответственности за судьбу мира, - так была определена сегодняшняя тема работы ВФМ-2024. Субъекты федерации – участники фестиваля образуют, по задумке организаторов, так называемый Город молодежи мира.

В церемонии старта просветительского марафона и официальном открытии павильона "Нижний Новгород" принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

"Вы уже заметили, как ярко мы представлены на Всемирном фестивале молодёжи, и это неслучайно. В прошлом году Нижний Новгород был первой Молодёжной столицей России, и этот статус хочется поддерживать и подтверждать в дальнейшем. Если рассказывать про себя, надо рассказывать максимально. Ничего не стесняйтесь и несите себя гордо! Вы представляете один из самых актуальных регионов. Вы — лучшая молодёжь региона, на вас большая надежда!", — обратился к молодым нижегородцам Олег Беркович.

Заместитель губернатора встретился с делегацией Нижегородской области. Так, нижегородец Александр Сайфулин, молодой врач-нейрохирург, аспирант ПИМУ и многодетный отец, победитель и призер более 80 олимпиад, конкурсов молодых ученых и именных стипендий, рассказал о возможностях реализации для молодых людей.

Как отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, павильон "Нижний Новгород" стал своего рода образовательным кампусом просветительского марафона "Знание.Первые".

"Мы совместно с Российским обществом "Знание" и командой VK приглашаем всех гостей Города молодёжи мира послушать выдающихся российских и мировых спикеров. И, конечно, гости смогут в интерактивном формате ознакомиться с колоритом нашего региона, работая на площадке образовательного кампуса", — отметила Светлана Ануфриева.

Первым спикером просветительского марафона стал дизайнер Денис Симачёв, который провел лекцию "Модный разбор: как найти свой стиль". В середине дня 2 марта в нижегородском павильоне в рамках марафона для всех желающих прошла лекция помощника президента Российской Федерации, секретарь Государственного Совета РФ Игоря Левитина, который выступил с темой "Соединяя части света: БАМ и Транссиб".

Помимо просветительского марафона "Знание.Первые", в павильон "Нижний Новгород" интегрирована и культурная региональная программа. Так, в рамках серии просветительских мероприятий MolodezhNO.education от известных нижегородцев в этот день советник губернатора Нижегородской области, директор ИГРСНО Дарья Шорина расскажет о том, как менялась нижегородская урбанистика за последние несколько лет.

Гости павильона также смогли получить консультацию на тему своих проектов от экспертов направления "Росмолодёжь.Гранты". Павильон столицы Приволжья выбран неслучайно – именно в Нижнем Новгороде во второй раз состоится форум грантового сообщества "Пик возможностей" Федерального агентства по делам молодёжи.

После лекций, встреч и мастер-классов все желающие смогут присоединиться к вечеринке "После заката" в формате silent-диско, разработанной талантливыми диджеями из Нижегородской области DJ Nasty и MC Nefedov. А завершить день гости фестиваля смогут «Сказками на ночь» — просмотром первой серии иммерсивных видеороликов, рассказывающих о фольклоре Нижегородского края.

Ближе к вечеру в рамках программы ВФМ-2024 павильон "Нижний Новгород" так же, как и другие объекты Города молодёжи мира, присоединится к акции от международной премии #МЫВМЕСТЕ. Мероприятие посвящено борьбе с выбросом СО2 и цифровому детоксу. Его участникам предложат выключить телефоны, тем самым уменьшить выбросы СО2. Также в рамках акции на 7 минут отключатся от света инфраструктурные объекты медальной площади.

В первый день работы павильон "Нижний Новгород" посетит около 2000 человек. В течение пяти дней в кампусе ожидаются лекции, мастер-классы и открытые встречи с известными деятелями спорта, культуры, науки и общественно-политическими лидерами. Павильон также посетят известные российские звёзды и блогеры.

Напомним, что выставочный стенд и образовательный павильон представит Нижегородская область в рамках ВФМ-2024.

Ранее сообщалось, что нижегородских делегатов проводили на Всемирный фестиваль молодежи.

Лучшие российские фильмы покажут на кинолектории "Знание. Кино" в рамках ВФМ-2024.