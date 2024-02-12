Как проверить квартиру на залог, арест и прочее?

erid:2SDnjdEi4NU

Рынок недвижимости активно развивается, но и мошенники не дремлют. Они постоянно придумывают новые схемы, стараются обмануть доверчивых покупателей. Чтобы защитить себя и действительно приобрести недвижимость, стоит подходить к процессу покупки внимательно и обращать внимание на многочисленные нюансы.

Как показывает практика, провести проверку можно самостоятельно. Если выбор пал на вторичную недвижимость, то стоит либо обратиться к специалистам, либо заказать выписку из ЕГРН.

Получить выписку не сложно. Каждый желающий может получить соответствующий документ и убедиться в том, что понравившийся объект не находится в залоге или в аресте. Проверка на юридическую чистоту – обязательная процедура и только после ее проведения человек может быть уверен в том, что он не потратит деньги впустую.

Для того, чтобы понять ряд нюансов и получить ответы на все поставленные вопросы, стоит внимательно изучить правоустанавливающие документы. Продавец должен их предоставить. Но, если он медлит и старается убедить, что с документами все нормально, стоит задуматься по поводу покупки.

Осматривая объект, стоит поговорить по поводу выписки из ЕГРН. Также нужно попросить и справку о регистрации.

Выписка из ЕГРН – действительно полезный документ. В процессе проверки можно узнать, находится недвижимость в залоге или нет, арестована она, а также получить дополнительную информация. Стоит отметить, что вся информация, которую человек хочет получить в процессе проверки, актуальная и переживать, что данные устарели не стоит. В документе будет прописано все, что имеется на данный объект недвижимости.

В прошлом году были внесены поправки в законодательство. Если раньше при получении запроса можно было узнать точные данные владельца квартиры или участка, теперь это стало невозможным. Если возникает необходимость получить данную информацию, требуется получать выписку через нотариуса. При этом, потребуется предоставить ряд документов. А именно, договор купли-продажи. Иногда требует подтвердить право на собственность.

Можно договорится с собственником, и он получит справку самостоятельно, где и будут отражены его персональные данные. Собственник должен будет открыть доступ к данным и при получении выписки человек увидит всю необходимую информацию. Получить данный документ можно на сайте Росреестра.

Выписка может потребоваться не только для проверки, но и для того, если потребуется предоставить документы в какую-то организацию.

Реклама. ООО «Информационные Сервисы». ИНН 4706075260 выписка24.рус