Нижегородское ООО "Узола" стало очередным участником нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Узола" из Балахны стало 253 нижегородским предприятием-участником национального проекта "Производительность труда".

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, компания занимается поставками электротехнической продукции самого различного предназначения.

Внедрять бережливые технологии в организации будут специалисты Регионального центра компетенций (РЦК).

"В Нижегородской области производственную систему внедряют более 20 торговых предприятий. Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволяют дистрибьюторам сократить логистические, складские и транспортные издержки. На предприятиях, где уже завершился этот процесс, выработка выросла в среднем на 40 процентов", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В ближайшее время эксперты РЦК приступят к диагностике процессов на предприятии и обучению сотрудников компании основам бережливого производства.

"ООО "Узола" входит в одноименную группу компаний. Еще одна компания ГК – ООО "Континент ЭТС" - стала одним из первых участников национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области. На пилотном участке предприятия специалисты РЦК совместно с сотрудниками предприятия смогли увеличить объем производства продукции в 12 раз", - отметил Максим Черкасов.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в отделе импортозамещения и качества регионального Минпрома по телефону: +7 (831) 435-16-58, а также на горячей линии "Мой бизнес": 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что дзержинский производитель автохимии на 30% увеличит выпуск продукции благодаря нацпроекту.

Более чем на 70% увеличилась скорость работы у нижегородского производителя жгутов проводов при консультационной поддержке ФЦК.