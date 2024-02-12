Белая рубашка: верный союзник в мире стиля для мужчин

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От наследия классической британской элегантности Burberry до дерзкого дизайна Saint Laurent, мужская рубашка остается несменным символом изысканности и статуса. Но как превратить обычный базовый элемент гардероба в модный акцент? Мы подготовили шесть свежих идей, как носить рубашку современно и со вкусом.

Сверху нараспашку

Идеальный способ для расслабленных выходных или непринужденных вечеринок. Наденьте базовый тонкий свитер или футболку, а сверху — немного небрежно застегнутую рубашку. Это сочетание создает образ расслабленного и даже слегка дерзкого стиля.

С саржевыми брюками

Смешение стилей — один из главных трендов. Сочетание рубашки с саржевыми брюками даст утонченную дерзость вашему ансамблю. Не бойтесь добавить ботинки челси и ремень от Tom Ford для законченности образа.

С шортами

Это отличный вариант для летнего сезона. В меру свободныешорты подчеркнут вашу фигуру и добавят образу легкости и непринужденности. Можно выбрать рубашку любого цвета и фасона, главное, чтобы она сочеталась с шортами.

С подвернутыми рукавами

Неформальный, но контролируемо стильный — так можно описать образ с подвернутыми рукавами. Такая, на первый взгляд, мелочь мгновенно делает образ более динамичным и молодежным.

В качестве второго слоя

С приходом первых теплых дней рубашка может выступать в роли легкой верхней одежды. Наденьте ее на футболку или поло, оставляя незаправленным для создания неформального, но продуманного лука.

С яркими аксессуарами

Ремни, шарфы, браслеты — выбирайте яркие аксессуары. С ними рубашка мужская станет еще заметнее и выразительнее. Любители классического стиля могут отдать предпочтение тонким галстукам или запонкам от Cartier для добавления шика, а поклонники стрит-стайла — аксессуарам от Rick Owens .

Звездные стандарты

Примеры звезд кинематографа, музыки и моды показывают, как можно сочетать классику с последними модными тенденциями, чтобы выглядеть элегантно и стильно в любой ситуации. Вот три образа знаменитостей, которые стоит принять к сведению:

Дэвид Бекхэм — в спортивном стиле

Экс-футболист и настоящая икона мода, Дэвид Бекхэм, знает, как превратить обычную рубашку в часть стильного и расслабленного образа. Он часто носит светлые рубашки с рукавами, подвернутыми до локтя, сочетая их с джинсами или чинос. Футболист предпочитает модели с минималистичным дизайном и часто дополняет образ аксессуарами в виде очков и изящных часов.

Райан Рейнольдс — элегантность неформальной рубашки

Райан Рейнольдс обладает уникальной способностью выглядеть безупречно как в костюмах, так и в более повседневной одежде. Его подход — легкие ткани, свободный крой и нейтральные цвета. Рейнольдс частенько надевает рубашку без галстука, оставляя верхнюю пуговицу не застегнутой. Это отличный пример того, как можно гармонично соединить формальный и неформальный стили.

Тимоти Шаламе — тренды улиц

Тимоти Шаламе — звезда нового поколения, не раз демонстрировал смелость и решительность в своих образах. Он идеально сочетает мужские рубашки с джинсами высокой посадки или укороченными брюками, добавляя к образу яркие кроссовки или ботинки. Игра с принтами, текстурами и дизайном рубашек позволяет Шаламе постоянно оставаться на пике трендов.

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