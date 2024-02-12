Фасадный сайдинг из ДПК: особенности и преимущества

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Фасадный сайдинг из ДПК – материал, который был оценен по достоинству многими мастерами и потребителями. На рынке он появился относительно недавно, однако понравился многим. Специалисты, которые занимаются отделочными работами, считают, что вариант из ДПК намного лучше стандартного деревянного, а также винилового.

Спрос на подобный сайдинг с каждым годом увеличивается. Текстура дерева позволяет создать действительно красивое оформление. Современная архитектура диктует свои правила и советует обращать внимание на природные материалы. Пластиковый сайдинг хоть и зарекомендовал себя с положительной стороны, по сегодня многие выбирают именно деревянный аналог.

Стоит ли покупать сайдинг из ДПК?

Что касается преимуществ, то у данного материала их немало. Мы обратим внимание на основные, которые действительно важны и позволят принять правильное решение. Например,

Презентабельный внешний вид. Панели из ДПК смотрятся шикарно. Они изготавливаются по уникальной технологии и у специалистов получается создать панель, которую сложно отличить от натурального дерева. Изделие не боится резкой смены температуры и суровых погодных условий. Сайдинг не начнет рассыхаться в засушливых регионах, не будет набухать от чрезмерной влажности, а также не потеряет форму, если температурный режим будем резко меняться. Отдельного внимания заслуживает то, что он не теряет цвет. Окраска панелей производится по уникальной технологии. Панель не красится частыми, следовательно, в процессе эксплуатации не придется производить дополнительную окраску. Не требуется проводить обработку в процессе эксплуатации. Если сравнить ДПК панели с натуральным деревом, то вторые нуждаются в дополнительной обработке. ДПК прослужат долгое время и не потребуется обновлять фасад или избавляться от плесени. Весят немного. Следовательно, после проведения монтажных работ, дом не станет тяжелее и не будет оказываться нагрузка на фундамент. Специалисты считают, что подобные панели можно использовать не только снаружи, но и оформить помещение внутри. Все дело в том, что материал считается экологически чистым и не выделяет неприятного запаха. ДПК не боится возгорания. Наверное, этот нюанс можно считать огромным плюсом. Деревянные панели горят и потушить пожар проблематично. Если ДПК и загорится, то пожар затухнет сам.

Сайдинг ДПК — универсальный отделочный материал, который может использоваться для проведения облицовки самых разных фасадов.

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