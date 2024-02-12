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Фасадный сайдинг из ДПК: особенности и преимущества

05 марта 2024 11:00  [69]

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Фасадный сайдинг из ДПК – материал, который был оценен по достоинству многими мастерами и потребителями. На рынке он появился относительно недавно, однако понравился многим. Специалисты, которые занимаются отделочными работами, считают, что вариант из ДПК намного лучше стандартного деревянного, а также винилового.

Спрос на подобный сайдинг с каждым годом увеличивается. Текстура дерева позволяет создать действительно красивое оформление. Современная архитектура диктует свои правила и советует обращать внимание на природные материалы. Пластиковый сайдинг хоть и зарекомендовал себя с положительной стороны, по сегодня многие выбирают именно деревянный аналог.

Стоит ли покупать сайдинг из ДПК?

Что касается преимуществ, то у данного материала их немало. Мы обратим внимание на основные, которые действительно важны и позволят принять правильное решение. Например,

  1. Презентабельный внешний вид. Панели из ДПК смотрятся шикарно. Они изготавливаются по уникальной технологии и у специалистов получается создать панель, которую сложно отличить от натурального дерева.
  2. Изделие не боится резкой смены температуры и суровых погодных условий. Сайдинг не начнет рассыхаться в засушливых регионах, не будет набухать от чрезмерной влажности, а также не потеряет форму, если температурный режим будем резко меняться. Отдельного внимания заслуживает то, что он не теряет цвет.
  3. Окраска панелей производится по уникальной технологии. Панель не красится частыми, следовательно, в процессе эксплуатации не придется производить дополнительную окраску.
  4. Не требуется проводить обработку в процессе эксплуатации. Если сравнить ДПК панели с натуральным деревом, то вторые нуждаются в дополнительной обработке. ДПК прослужат долгое время и не потребуется обновлять фасад или избавляться от плесени.
  5. Весят немного. Следовательно, после проведения монтажных работ, дом не станет тяжелее и не будет оказываться нагрузка на фундамент.
  6. Специалисты считают, что подобные панели можно использовать не только снаружи, но и оформить помещение внутри. Все дело в том, что материал считается экологически чистым и не выделяет неприятного запаха.
  7. ДПК не боится возгорания. Наверное, этот нюанс можно считать огромным плюсом. Деревянные панели горят и потушить пожар проблематично. Если ДПК и загорится, то пожар затухнет сам.

Сайдинг ДПК — универсальный отделочный материал, который может использоваться для проведения облицовки самых разных фасадов.

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