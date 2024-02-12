Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 марта 2024 14:18  [84] ИРИ запускает познавательно-развлекательный канал "Мы"
05 марта 2024 13:00  [119] Нижегородских уличных художников приглашают к участию в V фестивале "ФормART"
05 марта 2024 10:38  [169] Будущее российского кинематографа обсудили на тематической панельной дискуссии в ходе ВФМ-2024
04 марта 2024 17:05  [285] Выставка оружия в Нижнем Новгороде доступна к посещению по "Пушкинской карте"
04 марта 2024 14:34  [273] Выставка плакатов "Великий авангард" проходит в Нижнем Новгороде
04 марта 2024 11:53  [298] "Заповедные кварталы" приглашают узнать о любви и нравах нижегородцев XIX-XX веков
04 марта 2024 11:24  [362] Фильм "Позывной "Пассажир" выходит в прокат в Нижнем Новгороде с 14 марта
03 марта 2024 15:19  [581] Нижегородцы решат судьбу граффити с крокодилом на Канавинском мосту
03 марта 2024 11:02  [411] Юных нижегородцев приглашают к участию в конкурсе патриотического рисунка "Z патриот"
02 марта 2024 18:43  [546] Павильон "Нижний Новгород" стал образовательной площадкой марафона "Знание.Первые" на ВФМ-2024
Культура и отдых

ИРИ запускает познавательно-развлекательный канал "Мы"

05 марта 2024 14:18  [84] Культура и отдых

Весной 2024 года зрители по всей стране увидят документальные и образовательные проекты, реалити-шоу и тревел-шоу, проекты для детской и подростковой аудитории, художественные сериалы, созданные при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Канал будет доступен в широких пакетах операторов IPTV, кабельного телевидения и в онлайн-кинотеатрах. Действующие абоненты получат доступ к нему в общем пакете услуг. 

Канал начнет вещание в марте на онлайн-платформе Wink.ru и на других площадках, которые будут объявлены дополнительно.
Организацией производства и вещания, дистрибуцией и маркетингом телеканала занимается группа компаний "Медиа-Телеком" (совместное предприятие НМГ и "Ростелекома").

Контент на канале "Мы" будет объединен по семи тематическим категориям: "Мы.Страна", "Мы.Люди", "Мы.Культура", "Мы.История", "Мы. Дело", "Мы.Наука" и "Мы.Технологии". В программе — молодежные сериалы "Саня, газуй!", "Естественный отбор", "Сама дура", онлайн-шоу "Уездный доктор", тревел-шоу "Куда глаза не глядят" с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем, кулинарное тревел-шоу "Пахнет вкусно!" и другие проекты. Канал предоставит доступ к разнообразному контенту, поддержанному ИРИ и размещенному на различных интернет-площадках, в одной точке.

"За несколько лет нашей работы появилось много талантливых проектов, которые набирают миллионы просмотров в интернете. И мы приняли решение делиться ими и с телевизионной аудиторией. А пользователи IPTV и кабельного телевидения — это около 50 миллионов зрителей по всей России. При этом онлайн-формат для ИРИ по-прежнему остается приоритетным: на канале будут показываться те проекты, которые не просто вышли, а "прожили" достаточно времени в сети. Какой это период — определяют правообладатели проекта, его производители и дистрибьюторы", — сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

"Мы уверены, что новый телеканал привлечет внимание самой широкой аудитории. У ИРИ уже не одна тысяча часов качественного и глубокого контента, который рассказывает о нашей стране во всем ее многообразии — об удивительных людях, героях прошлого и настоящего, о культуре и искусстве, истории, спорте, уникальных местах и природе. Поэтому канал будет интересен жителям всех регионов страны", — подчеркнул генеральный директор компании "Медиа-Телеком" Александр Косарим.

Подробная программа будет объявлена позже.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком Телевидение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph