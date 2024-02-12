Нижегородские "Волонтеры Победы" перед 8 Марта исполнят 28 желаний в рамках акции "Вам, любимые!" Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

"Волонтеры Победы" Нижегородской области совместно с представителями регионального министерства молодежной политики в преддверии Международного женского дня исполняют желания нижегородок в рамках всероссийской акции "Вам, любимые!". Участницами акции стали жены и матери мобилизованных, многодетные мамы с детьми.

До 8 Марта добровольцы исполнят 28 заветных желаний нижегородок, чтобы подарить им праздничное настроение и радостные эмоции.

"Акцией "Вам, любимые!" мы доказываем одну простую истину: делать добрые дела просто! Для кого-то давним желанием является поход в театр или цирк, для кого-то - посещение спортивных мероприятий. Благодаря нашим партнёрам мы можем их исполнить, за что их горячо благодарим. А сегодня мы организовали конное представление с небольшой исторической реконструкцией - получилась своеобразная арт-терапия", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Первой исполненной мечтой жительниц региона стало обучение верховой езде и конное представление, организованные Автономной некоммерческой организацией адаптивной и оздоровительной верховой езды "Достижение" при поддержке депутата Законодательного собрания Нижегородской области Михаила Першина.

"Сегодня показали нашим гостьям, как правильно взаимодействовать с лошадьми, подарили им светлые, радостные эмоции", - отметила директор АНО "Достижение" Татьяна Грязнова.

В программе также были красочные показательные выступления, среди которых - фланкировка казачьей шашкой, джигитовка и конная стрельба из лука. У каждого участника была возможность сделать памятную фотографию с лошадьми. А закончилось мероприятие общим чаепитием, вручением подарков и цветов.

"Масса впечатлений, невероятные эмоции! Я думаю, мы еще очень долго будем делиться этими впечатлениями с друзьями, с семьей. И обязательно сюда вернемся. Признаюсь, я так боялась лошадей, но сегодня убедилась, что они очень добрые. Действительно, исполнилась мечта: никогда не ездила верхом, но думаю, что теперь обязательно буду этому учиться", - отметила супруга участника СВО Юлия.