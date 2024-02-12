Директор Российского военно-исторического общества встретился с нижегородскими студентами Общество

Фото: Штаб общественной поддержки Нижегородской области

Доктор исторических наук Михаил Мягков провел лекцию для нижегородских студентов. Об этом сообщает Штаб общественной поддержки Нижегородской области.

На встречи студенты узнали о значимых событиях истории России XX века, в то числе о Второй мировой войне.

По словам Михаила Мягкова, в истории можно найти ответы на многие вопросы настоящего времени. Например, Уинстон Черчилль в конце Второй мировой войны вынашивал план о новой войне против Советского союза.

“Этот документ был рассекречен в конце 90-х годов. А в своей фултонской речи Черчилль фактически объявил “холодную” войну против СССР. Эта история повторяется и сегодня. Западные страны снова хотят нанести нам военно-стратегическое поражение”, - пояснил он.

Также Михаил Мягков также рассказал о новой линейке единых учебников по истории, в которых будут описаны события специальной военной операции.

На встрече прошла презентация новых книг, которые выпустило Российское военно-историческое общество.

Первая книга посвящена зверствам бандеровцев во время ВОВ, а вторая – современным. Весь материал основан на показаниях жертв. Кроме того, в ближайшее время выйдет в свет книга об украинских учебниках. В ней подробно рассказывается о том, что содержат в себе современные украинские учебники с 2019 года.

Ранее сообщалось, что студенты нижегородских колледжей пообщались с участниками СВО