Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 марта 2024 11:06  [5] Директор Российского военно-исторического общества встретился с нижегородскими студентами
07 марта 2024 10:41  [68] Ещё три населённых пункта газифицировали в Богородском районе
07 марта 2024 10:11  [98] Глеб Никитин рассказал на ВФМ о перспективах молодёжи в Нижегородской области
07 марта 2024 10:00  [100] Репродуктивное здоровье: как помочь подростку стать интеллектуально взрослым
07 марта 2024 09:28  [116] Академический хор НГЛУ им. Добролюбова исполнил гимн РФ на закрытии ВФМ-2024
07 марта 2024 09:15  [129] Нижегородские судебные приставы поздравили военных медиков с Международным женским днем
06 марта 2024 19:04  [356] Глеб Никитин презентовал стенд ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" на ВФМ в Сочи
06 марта 2024 18:29  [309] Шесть новых патрульных машин вручили нижегородским охотоведам
06 марта 2024 18:14  [282] Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Дмитрия Паклина
06 марта 2024 17:59  [468] Питерский девелопер GloraX построит ЖК на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Директор Российского военно-исторического общества встретился с нижегородскими студентами

07 марта 2024 11:06  [5] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки Нижегородской области

Доктор исторических наук Михаил Мягков провел лекцию для нижегородских студентов. Об этом сообщает Штаб общественной поддержки Нижегородской области.

На встречи студенты узнали о значимых событиях истории России XX века, в то числе о Второй мировой войне.

По словам Михаила Мягкова, в истории можно найти ответы на многие вопросы настоящего времени. Например, Уинстон Черчилль в конце Второй мировой войны вынашивал план о новой войне против Советского союза.

“Этот документ был рассекречен в конце 90-х годов. А в своей фултонской речи Черчилль фактически объявил “холодную” войну против СССР. Эта история повторяется и сегодня. Западные страны снова хотят нанести нам военно-стратегическое поражение”, - пояснил он.

Также Михаил Мягков также рассказал о новой линейке единых учебников по истории, в которых будут описаны события специальной военной операции.

На встрече прошла презентация новых книг, которые выпустило Российское военно-историческое общество.

Первая книга посвящена зверствам бандеровцев во время ВОВ, а вторая – современным. Весь материал основан на показаниях жертв. Кроме того, в ближайшее время выйдет в свет книга об украинских учебниках. В ней подробно рассказывается о том, что содержат в себе современные украинские учебники с 2019 года.

Ранее сообщалось, что студенты нижегородских колледжей пообщались с участниками СВО

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История Студенты
Поделиться:
Новости по теме
01 марта 2024 18:13  [648] Студенты нижегородских колледжей пообщались с участниками СВО
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph