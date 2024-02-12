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Политика

Андрей Дахин: "Создание института общественного наблюдения вызвано необходимостью противодействия дезинформации о ходе голосования"

10 марта 2024 15:10  [66] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Профессор НИУ РАНХиГС, эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Андрей Дахин прокомментировал подготовку к процессу общественного наблюдения на выборах Президента России — 2024.

"Создание института общественного наблюдения было вызвано необходимостью противодействия дезинформации о ходе голосования, которую генерировали и распространяли центры политического влияния и СМИ недружественных государств, их агенты-инфлюенсеры в соцсетях. В современной ситуации поле дезинформации, создаваемое такими недружественными источниками, расширяется, охватывая этап информирования избирателей о программах кандидатов. Иностранные СМИ и иноагенты всячески продвигают фейки, что программы зарегистрированных кандидатов в президенты РФ отражают авторитарное давление власти на всех них и ничего более.

Между тем, анализ программ кандидатов позволяет выделить два системных аспекта, отражающих российскую специфику прямых, равных и всеобщих президентских выборов в нашей стране. Один аспект этой специфики - в том, что все участники и их программы отражают содержание большого общероссийского консенсуса, ориентированного на приоритет стратегической победы России в СВО, на достижение стратегической безопасности и благоприятных условий для стратегического развития России. Поэтому в программах кандидатов есть нечто общее - каждый из них подбирает свои слова и выражения для того, чтобы отразить дух этого большого общероссийского консенсуса.

Второй аспект состоит в том, что каждый кандидат выделяет свои специфические приоритетные ориентиры, в которых видит базовое условие социально-экономического развития в горизонте ближайших шести лет. Поэтому 15-17 марта, голосуя за своего кандидата, избиратель, во-первых, голосует за сохранение большого общероссийского консенсуса, за стратегическую победу России. Во-вторых, избиратель голосует также и за те более конкретные приоритеты, которые отвечают его интересам и чаяниям", - считает Андрей Дахин.

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