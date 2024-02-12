Новая книга Алекс Риверс: Фейри-профайлер

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Алекс Риверс: Фейри-профайлер – новое издание в жанре зарубежное фэнтези. Год выпуска – 2024.

Рецензия №1

В общем, я не особо часто читаю фэнтези. Не потому, что не люблю, а скорее потому, что еще не сильно знакома с этим жанром и немного стесняюсь. Вот до тех пор, пока не начала читать эту книгу.

И теперь я хочу попробовать что-то еще в жанре городского фэнтези. Книга у меня прочиталась быстро. В ней явно присутствует стиль автора. И загадка в конце книги пробуждает интерес узнать, что же случилось с родителями Кассандры и какие будут ее дальнейшие отношения с Роаном. Некоторые отзывы называют это эротическим фэнтези. Я не считаю его таковым. Да, есть некоторые пикантные моменты, но не больше.

Вообще, авторы перевернули мои представления о фейри (по крайней мере, в контексте фэнтези). Мне понравилось описание фэнтезийного мира, его структура, иерархия фейри и их влечение к пикси. Я совсем не разочарована этой книгой. Хотя детективная составляющая слабенькая, но таинственные поиски через зеркала добавляют интереса.

Я не заметила провисания в сюжете, что, конечно же, плюс для романа. В общем, я погрузилась в этот мир настолько, что не хочу его покидать и возвращаться в реальность.

Рецензия №2

Прочитала книгу от Омера. Мне нравится его стиль написания, выразительные персонажи, но это были детективы. Эта книга (по-видимому, начало серии) вышла за рамки обычного. Она создана в соавторстве, и чувствуется другой стиль. Первая глава меня совсем не зацепила. Когда я увидела, что это триллер-фэнтези, я не ожидала такого количества магических событий. Тем не менее, я решила дочитать из принципа. И она меня захватила. Я прочитала ее практически за один присест. В книге яркие описания, интересный стиль, но больше фэнтези, чем типичное расследование. Я жду продолжения серии. Удивительно, но мне очень понравилось.

Рецензия №3

Может, это звучит немного снобистски, но я была уверена, что эта книга будет далеко не лучшей. Даже обложка, казалось, подталкивала к мысли о том, что нас ждет Мэри Сью, которая справится с любой проблемой, выглядя при этом как самая красивая девушка в мире. Я большой поклонник городского фэнтези. Но эта книга меня полностью увлекла — я прочитала ее менее чем за день. В ней была глубина, эмоциональность, динамичный сюжет и интрига, приправленная нотками романтики. Автор создал абсолютно другой мир, реалистичный и убедительный, в который я смогла погрузиться настолько, что почувствовала себя там, словно присутствовала лично. В книге присутствовали серийные убийцы, опасность, напряженные моменты и очаровательные фейри. Персонажи были проработаны настолько хорошо, что вызывали искреннюю симпатию. Если честно, единственное, о чем я сожалею после прочтения, так это о том, что у меня были предвзятые мнения по поводу этой книги. И о том, что серия так короткая — всего лишь две книги. Но я настоятельно рекомендую вам дать этой книге шанс!

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