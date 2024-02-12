IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

3D-заборы: основные преимущества

11 марта 2024 12:22  [54]

erid: 2SDnjcF3HfN

3D-заборы https://apexgr.ru/product/ograzhdeniya_3d/ от компании «Апекс-групп» можно с уверенностью назвать универсальными конструкциями. Подобные изделия появились не так давно, но уже были оценены по достоинству. С каждым годом становится все больше людей, которые выбирают подобное ограждение и считают, что лучше варианта пока в продаже нет.

Конструкция довольно простая. Подобный забор представляет собой сетчатые панели, которые соединяются друг с другом. В качестве соединительного элемента выступают столбы, на которые и крепятся панели.

Почему 3D-заборы пользуются популярностью?

3D-заборы имеют огромное количество положительных сторон. Для того, чтобы убедиться в том, что изделие действительно заслуживает внимания, мы изучим следующие плюсы. Например,

  1. Изделие прочное

Несмотря на то, что подобные заборы изготавливают из тоненьких прутьев, в результате получается прочная конструкция, которую не так просто сломать. Секции имеют несколько элементов, которые выдерживают удары и прочие воздействия со стороны.

  1. Стоимость изделия

3D-заборы не стоят дорого. Если сравнить данный тип ограждения с другими вариантами, то первый обойдется намного дешевле, чем, например, строительство забора из шлакоблоков.

Именно поэтому многие люди выбирают именно этот способ ограждения и остаются довольны, потому что за относительно небольшую стоимость можно получить качественный и красивый забор.

  1. Изделие прослужит долгое время

Технология производства 3D-заборов считается уникальной. Специалисты используют качественные материалы, а также уделяют дополнительное внимание покрытию. Полимерное покрытие позволяет добиться долговечности. Специалисты гарантируют, что подобный забор прослужит больше 20-ти лет и проблем в процессе эксплуатации не возникнет.

  1. Можно произвести монтаж самостоятельно и не привлекать к помощи специалистов

Первым делом стоит установить опоры, а потом закрепить сетчатое полотно. Элементы забора весят очень мало и работы не затягиваются на долгое время. С монтажом могут справиться несколько людей.

  1. Забор может защитить любую территорию

Расстояние между опорами небольшое. Огородить таким образом можно территории самого разного размера. Забор настолько прочный, что на огражденную территорию не проникнут животные, а также посторонние люди.

  1. Универсальность

Установить такой забор можно не только на территории жилого дома, но и на территории коммерческих помещений. Каждый человек, который захочет установить забор, должен обратить внимание на данный вариант.

Реклама. ООО «АПЕКС-ГРУПП». ИНН 6686141028 apexgr.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph