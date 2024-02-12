3D-заборы: основные преимущества

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3D-заборы https://apexgr.ru/product/ograzhdeniya_3d/ от компании «Апекс-групп» можно с уверенностью назвать универсальными конструкциями. Подобные изделия появились не так давно, но уже были оценены по достоинству. С каждым годом становится все больше людей, которые выбирают подобное ограждение и считают, что лучше варианта пока в продаже нет.
Конструкция довольно простая. Подобный забор представляет собой сетчатые панели, которые соединяются друг с другом. В качестве соединительного элемента выступают столбы, на которые и крепятся панели.
3D-заборы имеют огромное количество положительных сторон. Для того, чтобы убедиться в том, что изделие действительно заслуживает внимания, мы изучим следующие плюсы. Например,
Несмотря на то, что подобные заборы изготавливают из тоненьких прутьев, в результате получается прочная конструкция, которую не так просто сломать. Секции имеют несколько элементов, которые выдерживают удары и прочие воздействия со стороны.
3D-заборы не стоят дорого. Если сравнить данный тип ограждения с другими вариантами, то первый обойдется намного дешевле, чем, например, строительство забора из шлакоблоков.
Именно поэтому многие люди выбирают именно этот способ ограждения и остаются довольны, потому что за относительно небольшую стоимость можно получить качественный и красивый забор.
Технология производства 3D-заборов считается уникальной. Специалисты используют качественные материалы, а также уделяют дополнительное внимание покрытию. Полимерное покрытие позволяет добиться долговечности. Специалисты гарантируют, что подобный забор прослужит больше 20-ти лет и проблем в процессе эксплуатации не возникнет.
Первым делом стоит установить опоры, а потом закрепить сетчатое полотно. Элементы забора весят очень мало и работы не затягиваются на долгое время. С монтажом могут справиться несколько людей.
Расстояние между опорами небольшое. Огородить таким образом можно территории самого разного размера. Забор настолько прочный, что на огражденную территорию не проникнут животные, а также посторонние люди.
Установить такой забор можно не только на территории жилого дома, но и на территории коммерческих помещений. Каждый человек, который захочет установить забор, должен обратить внимание на данный вариант.
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