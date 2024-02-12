3D-заборы: основные преимущества

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3D-заборы https://apexgr.ru/product/ograzhdeniya_3d/ от компании «Апекс-групп» можно с уверенностью назвать универсальными конструкциями. Подобные изделия появились не так давно, но уже были оценены по достоинству. С каждым годом становится все больше людей, которые выбирают подобное ограждение и считают, что лучше варианта пока в продаже нет.

Конструкция довольно простая. Подобный забор представляет собой сетчатые панели, которые соединяются друг с другом. В качестве соединительного элемента выступают столбы, на которые и крепятся панели.

Почему 3D-заборы пользуются популярностью?

3D-заборы имеют огромное количество положительных сторон. Для того, чтобы убедиться в том, что изделие действительно заслуживает внимания, мы изучим следующие плюсы. Например,

Изделие прочное

Несмотря на то, что подобные заборы изготавливают из тоненьких прутьев, в результате получается прочная конструкция, которую не так просто сломать. Секции имеют несколько элементов, которые выдерживают удары и прочие воздействия со стороны.

Стоимость изделия

3D-заборы не стоят дорого. Если сравнить данный тип ограждения с другими вариантами, то первый обойдется намного дешевле, чем, например, строительство забора из шлакоблоков.

Именно поэтому многие люди выбирают именно этот способ ограждения и остаются довольны, потому что за относительно небольшую стоимость можно получить качественный и красивый забор.

Изделие прослужит долгое время

Технология производства 3D-заборов считается уникальной. Специалисты используют качественные материалы, а также уделяют дополнительное внимание покрытию. Полимерное покрытие позволяет добиться долговечности. Специалисты гарантируют, что подобный забор прослужит больше 20-ти лет и проблем в процессе эксплуатации не возникнет.

Можно произвести монтаж самостоятельно и не привлекать к помощи специалистов

Первым делом стоит установить опоры, а потом закрепить сетчатое полотно. Элементы забора весят очень мало и работы не затягиваются на долгое время. С монтажом могут справиться несколько людей.

Забор может защитить любую территорию

Расстояние между опорами небольшое. Огородить таким образом можно территории самого разного размера. Забор настолько прочный, что на огражденную территорию не проникнут животные, а также посторонние люди.

Универсальность

Установить такой забор можно не только на территории жилого дома, но и на территории коммерческих помещений. Каждый человек, который захочет установить забор, должен обратить внимание на данный вариант.

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