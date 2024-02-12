Найти код убийства: новый сезон детективного ретро-сериала "Шифр" выйдет 29 марта на Кинопоиске и Wink.ru Культура и отдых

Онлайн-кинотеатры Кинопоиск и Wink.ru покажут продолжение атмосферного детектива "Шифр" (16+) режиссера Веры Сторожевой за несколько месяцев до премьеры на "Первом канале". В четвертом сезоне, как и в предыдущих, 16 серий. Главных героинь с уникальными аналитическими способностями снова сыграют Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Дюбуи и Елена Панова. Во время Великой Отечественной войны девушки вместе служили шифровальщицами в Главном разведывательном управлении, а в мирное время взялись за раскрытие самых хитроумных преступлений.

Постер: https://disk.yandex.ru/d/UWJ_8rMk-hXGTw

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/iiQDlB_ZC1_Hhg

В четвертом сезоне детективного сериала "Шифр", действие которого происходит в Москве 1950-х, четыре бывших сотрудницы ГРУ продолжают вести расследование особо запутанных дел. Но на этот раз всё гораздо сложнее: их куратор Проскурин уволился из МУРа и перевелся в другой город. По его просьбе при МВД создается специальный аналитический отдел, куда приглашают девушек. Героини соглашаются, хотя понимают, что конфликтов на новой работе не избежать. Им предстоит отправиться в Кисловодск, где видного партийного работника насмерть загрызли собственные собаки. В предсмертной записке он обвинил человека, погибшего много лет назад.

Режиссером сезона вновь выступила Вера Сторожева, к которой присоединилась сценарист предыдущих сезонов Ольга Гнедич. Производством "Шифра" занимается компания "ЛЕАН-М" и продюсерский центр "Хорошо Продакшн". Съемки продолжения проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кисловодске. Актерский состав в четвертом сезоне пополнили Агриппина Стеклова в роли куратора аналитического отдела МВД и Эвклид Кюрдзидис. В продолжении "Шифра" также дебютировала Елена Петрова — вдова Сергея Пускепалиса, который играл подполковника Константина Проскурина в предыдущих сезонах.

Детективный сериал "Шифр" получил на сайте Кинопоиска более 150 тысяч оценок — он входит в топ-250 лучших сериалов (с рейтингом 8,2). Третий сезон был признан лучшим телесериалом года на 10-й церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лауреатами ТЭФИ-2023 стали режиссер сериала Вера Сторожева и Сергей Пускепалис в номинации «Актер детективного сериала» за роль подполковника Проскурина.

Первые два эпизода четвертого сезона «Шифра» станут доступны на Кинопоиске и Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) 29 марта, далее по пятницам будет выходить по одной новой серии (с третьей по восьмую). Даты премьеры второй половины сезона (с девятой по шестнадцатую серии) будут объявлены позднее.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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