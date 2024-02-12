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Культура и отдых

Найти код убийства: новый сезон детективного ретро-сериала "Шифр" выйдет 29 марта на Кинопоиске и Wink.ru

11 марта 2024 14:15  [5] Культура и отдых

Онлайн-кинотеатры Кинопоиск и Wink.ru покажут продолжение атмосферного детектива "Шифр" (16+) режиссера Веры Сторожевой за несколько месяцев до премьеры на "Первом канале". В четвертом сезоне, как и в предыдущих, 16 серий. Главных героинь с уникальными аналитическими способностями снова сыграют Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Дюбуи и Елена Панова. Во время Великой Отечественной войны девушки вместе служили шифровальщицами в Главном разведывательном управлении, а в мирное время взялись за раскрытие самых хитроумных преступлений.

Постер: https://disk.yandex.ru/d/UWJ_8rMk-hXGTw
Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/iiQDlB_ZC1_Hhg 

В четвертом сезоне детективного сериала "Шифр", действие которого происходит в Москве 1950-х, четыре бывших сотрудницы ГРУ продолжают вести расследование особо запутанных дел. Но на этот раз всё гораздо сложнее: их куратор Проскурин уволился из МУРа и перевелся в другой город. По его просьбе при МВД создается специальный аналитический отдел, куда приглашают девушек. Героини соглашаются, хотя понимают, что конфликтов на новой работе не избежать. Им предстоит отправиться в Кисловодск, где видного партийного работника насмерть загрызли собственные собаки. В предсмертной записке он обвинил человека, погибшего много лет назад.

Режиссером сезона вновь выступила Вера Сторожева, к которой присоединилась сценарист предыдущих сезонов Ольга Гнедич. Производством "Шифра" занимается компания "ЛЕАН-М" и продюсерский центр "Хорошо Продакшн". Съемки продолжения проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кисловодске. Актерский состав в четвертом сезоне пополнили Агриппина Стеклова в роли куратора аналитического отдела МВД и Эвклид Кюрдзидис. В продолжении "Шифра" также дебютировала Елена Петрова — вдова Сергея Пускепалиса, который играл подполковника Константина Проскурина в предыдущих сезонах.

Детективный сериал "Шифр" получил на сайте Кинопоиска более 150 тысяч оценок — он входит в топ-250 лучших сериалов (с рейтингом 8,2). Третий сезон был признан лучшим телесериалом года на 10-й церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лауреатами ТЭФИ-2023 стали режиссер сериала Вера Сторожева и Сергей Пускепалис в номинации «Актер детективного сериала» за роль подполковника Проскурина.

Первые два эпизода четвертого сезона «Шифра» станут доступны на Кинопоиске и Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) 29 марта, далее по пятницам будет выходить по одной новой серии (с третьей по восьмую). Даты премьеры второй половины сезона (с девятой по шестнадцатую серии) будут объявлены позднее.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru 

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Теги:
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