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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "платным лечением"

11 марта 2024 15:39  [2] Происшествия

Телефонные мошенники разработали новую схему "развода". Они навязывают собеседникам дорогостоящее лечение из-за "плохих анализов". Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщил телеканал "360".

Злоумышленники предоставляются помощниками "профессора" или "главврача" и пытаются убедить человека, что результаты ранее сданных им медицинских анализов являются негативными.

Дальнейший сценарий подразумевает перевод звонка на якобы главного врача поликлиники, который также по телефону рекомендует "пациенту" обратиться к некоему "светилу медицины" и немедленно оплатить дорогостоящие препараты и курс лечения.

"Не ведите диалог с незнакомцем по телефону — ни про своё здоровье, ни про свои финансы! Кладите трубку!" — посоветовала Ирина Волк.

Напомним, что Роскомнадзор предотвратил около 622 млн подозрительных звонков с мобильных номеров в Нижегородской области в 2023 году. Тем не менее, мошенники всё равно находят способы, чтобы обойти блокировки.

Ранее член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду, автор проекта финансового просвещения "Меня не обмануть!" Наталья Халезова рассказала НИА "Нижний Новгород" о самых распространённых схемах мошенников в Нижегородской области.

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Теги:
Медицина и здоровье Мошенничество
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