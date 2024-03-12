"Вместе! За Россию!": "Единая Россия" провела по всей стране митинги-концерты Общество

"Единая Россия" организовала по всей стране митинги-концерты "Вместе! За Россию!". Центральной площадкой стал город Волгоград. К участникам обратился председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что место проведения мероприятия выбрано неслучайно.

"Именно отсюда наша Красная армия начала гнать фашистских захватчиков. И то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй Мировой войны, Великой Отечественной войны. Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни. Именно поэтому нам нужна консолидация. Консолидация вокруг лидера, консолидация внутри нашей с вами партии, "Единой России". Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За Победу, за Россию!" - сказал Дмитрий Медведев.

Как отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в эти дни отмечается 10-летие воссоединения Крыма с Россией. Решение президента, которое он принял в 2014 году, объединило всех - вне зависимости от возраста и политических взглядов.

"С тех пор страна стала больше. И сегодня перед Россией стоят новые вызовы. Решается судьба нашей страны. Сегодня нам как никогда нужно быть вместе. В единстве - наша сила. Так было всегда. И только так мы победим и сейчас", - уверен Андрей Турчак.

В Нижнем Новгороде митинг объединил сотни волонтеров, представителей общественных движений, активистов и неравнодушных жителей.

"На передовой наши парни каждый день всеми силами приближают Победу. За "ленточкой" видишь и понимаешь, что пережили люди на Донбассе. И поэтому мы сегодня там, и правда - на нашей стороне. Мы защищаем свой народ, свою землю! Как когда-то наши деды и прадеды, не раздумывая, встали на защиту Родины от фашизма. И еще я хотел бы сказать, что поддержка, которая приходит из тыла – очень важна для ребят. Они знают, что их ждут, заботятся о них. И что огромное число людей по всей стране - самых разных по возрасту, национальности, профессии, возможностям – стараются всячески помочь, поддержать бойцов. Все это еще раз доказывает, что единство и сплоченность – наша главная сила. И я уверен, даже нет сомнения, что Россию ждет Победа! Для этого страна должна оставаться сильной, единой, верить в успех, в правильность того пути, по которому мы сегодня идем", - обратился к присутствующим участник СВО Алексей Скорзов.

В своем приветственном слове руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии, руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области Алексей Антонов подчеркнул, что сегодня очень многое зависит от каждого из нас.

"Безусловно, сегодня мы находимся на пороге важнейшего события, нам предстоит сделать выбор, от которого будет зависеть развитие нашей страны, нашей России. Сейчас, когда нам приходится отвечать на все вызовы, особенно важно помнить, что страна у нас одна на всех, а мы – едины и несокрушимы", - сказал Алексей Антонов.

Также он отметил масштабные преобразования, которые произошли в стране и Нижегородской области за последние десятилетия.

"Россия прошла непростой путь. Но с каждым годом страна во всех сферах идет уверенно вперед, стабильно развивается во всех сферах – растет качество жизни людей, строится новая инфраструктура, появляются различные меры поддержки. Посмотрите, как меняется облик наших городов и сел, как наш регион развивается при поддержке федерации. А совсем недавно президент озвучил свое послание Федеральному Собранию. И мы понимаем, что это поступательное развитие будет продолжено, а Россия должна только укрепить свои лидерские позиции. Сегодня очень многое зависит именно от нас. В очередной раз мы должны показать всему миру, что Россия остается сплоченной и верит в свое будущее!" - заявил Алексей Антонов.

Митинги-концерты по всей стране собрали более 200 тысяч человек. Видеообращение к участникам направил Владимир Машков, Народный артист России, художественный руководитель столичного театра Олега Табакова. Он подчеркнул, что главный способ показать единство и сплоченность в ответ на попытки Запада развалить Россию – участие в выборах.