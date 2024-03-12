Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
13 марта 2024 13:02  [87] Андрей Белов назначен директором МТС в Нижегородской области
12 марта 2024 16:44  [275] Возле Силикатного озера в Нижнем Новгороде построят очистные сооружения
12 марта 2024 16:35  [261] Требования к производителям спиртных напитков ужесточили в России
12 марта 2024 13:45  [292] Нижегородки могут принять участие в федеральном проекте "Мама - предприниматель"
12 марта 2024 11:34  [303] Трансформацию рабочих процессов энергосбытовой деятельности обсудят в "ТНС энерго"
12 марта 2024 11:06  [277] Росбанк продемонстрировал рекордный рост NPS в розничном бизнесе за 2023 год
11 марта 2024 18:20  [493] Дзержинское ООО "Окапол" стало очередным участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области
11 марта 2024 16:43  [447] Центр поддержки экспорта проведет обучение для дзержинских предпринимателей
07 марта 2024 18:48  [776] Нижегородские предприятия благодаря господдержке заключили 110 экспортных контрактов в 2023 году
07 марта 2024 18:24  [768] Масленичные ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в 19 муниципалитетах региона
Бизнес

Андрей Белов назначен директором МТС в Нижегородской области

13 марта 2024 13:02  [87] Бизнес

Фото: пресс-служба МТС

Компания МТС сообщила о назначении Андрея Белова на должность директора МТС в Нижегородской области.

Основными направлениями работы топ-менеджера станут внедрение инновационных продуктов и услуг экосистемы, способствующих повышению уровня цифровизации экономики региона.

В задачи Андрея Белова войдут расширение покрытия и улучшение качества сети, в том числе, в малых населенных пунктах Нижегородской области, масштабирование сети домашнего интернета и телевидения, продвижение экосистемы цифровых сервисов для жизни и бизнеса. Также в фокус внимания топ-менеджера войдут проекты, направленные на устранение цифрового неравенства, обеспечение туристической привлекательности региона и продвижение IoT-решений, помогающих вывести на качественно новый уровень работу нижегородских предприятий.

"Нижегородская область – один из передовых и наиболее активно развивающихся регионов страны с развитым ИТ-сообществом и обладает богатым потенциалом для инвестиционной деятельности, и развития проектов в области искусственного интеллекта, интернета вещей и видеонаблюдения. Андрей отлично зарекомендовал себя в качестве руководителя филиала в ХМАО, в числе его успешных проектов - внедрение и масштабирование цифровых разработок МТС для повышения безопасности на производственных предприятиях Югры. Уверен, что благодаря накопленному опыту работы в отрасли цифровых технологий Андрей сможет решить поставленные перед ним задачи", - отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Биография 

Андрей Белов родился в 1979 году. В 2001 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет. В сфере телекоммуникаций работает более 20 лет, более половины из них – в ПАО "МТС". С 2022 по 2024 годы Андрей Белов возглавлял филиал МТС в Ханты-Мансийском автономном округе. Под его руководством в компании были реализованы успешные проекты на производственных предприятиях Урала.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph