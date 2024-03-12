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Нижегородские старшеклассники предпочитают Университет Лобачевского столичным вузам

13 марта 2024 15:34  [117] Общество

С начала года активность будущих абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Топ-5 популярных у нижегородцев вузов изменился, при этом крупнейший университет Нижнего Новгорода остался в лидерах и укрепил свои позиции.

Специалисты МегаФона изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. В этом списке представлены сразу семь нижегородских вузов, причем два из них: Университет Лобачевского и НГТУ им. Р. Е. Алексеева – входят в Топ-100 лучших вузов страны по итогам прошлого года.

Две трети объема всего дата-трафика, который с начала этого года нижегородцы потратили на просмотр информации на сайтах вузов, пришлись на интернет-портал крупнейшего нижегородского университета. Его стали рассматривать в качестве будущего места учебы на 4% активнее. Интерес к знаменитой "Вышке" среди нижегородцев увеличился на 16%. В 1,5 раза вырос интерес к "Бауманке" и в 2 раза – к столичному "Физтеху". Первая пятерка вузов по общему объему передачи данных выглядит следующим образом:

1.     Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского;

2.     "Высшая школа экономики"; 

3.     Московский государственный университет им. М.И. Ломоносова;

4.     Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;

5.     Московский физико-технический институт.

Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из Нижегородской области начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

"Подготовку к поступлению в вузы сегодня уже невозможно представить без доступа к быстрому интернету. Чтобы выпускники, абитуриенты и студенты всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн-сервисами, мы системно развиваем инфраструктуру связи в регионе. В этом году мы повысили качество голосовых услуг и скорость интернета для более чем 20 тысяч студентов, модернизировав сети LTE около нескольких вузов города. Работы прошли, в том числе, на проспекте Ленина, где находится Институт экономики и предпринимательства Университета Лобачевского, который пользуется наибольшим интересом среди наших старшеклассников", - подчеркнул директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Отметим, что по данным независимого исследования международной компании Ookla®, в четвертом квартале 2023 года медианная скорость скачивания у МегаФона в Нижнем Новгороде составила 37,34 Мбит/с, что выше показателей конкурентов.

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