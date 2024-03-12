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Культура и отдых

Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии "Всё ОК" состоится 20 марта на Wink.ru

14 марта 2024 14:52  [86] Культура и отдых

Премьера 13-серийного драмеди «Всё ОК» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта 2024 года, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Проект создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сможет ли петербургский гид, живущий в мире событий и персонажей из прошлого, справиться с младшими сестрами, оставшимися без мамы? Ироничная история о семье, любви и взрослении в городе, где все вокруг дышит историей, а иногда она даже оживает, пополнит линейку Wink Originals. В сериале снимались Фёдор Федотов («Прелесть», «Серебряные коньки»), Анна Осипова («Фишер», «Неверные»), Алиса Руденко («Ухожу красиво»), Анна Слю («The Тёлки», «Беспринципные»), Алёна Апина, Дава и другие.

Трейлер: https://youtu.be/1RhXy53zsGM 
Постер: https://disk.yandex.ru/i/dPtvPP3QPr1x0Q
Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/Xq6C-mbU2d6QeA (предоставлены онлайн-кинотеатром Wink.ru)

По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Фёдор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Всё меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

«Учиться у своих героев — большое актерское счастье. Способность бороться за свою правду, желание быть честным перед самим собой и своей семьей — это про Илью Ревзина, моего героя. Роль гида, человека, который водит экскурсии по Санкт-Петербургу, моему родному и лучшему на Земле городу, стала для меня настоящим подарком. Мы снимали “Всё ОК” в любви и взаимопонимании, и я уверен, что зрителя обязательно это почувствуют», — сказал исполнитель главной роли Фёдор Федотов.

«Все ОК» — первый проект в жанре семейной комедии от «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, известной такими драматическими хитами как «Балет» (18+), «Псих» (18+), Happy End (18+) и свежей премьерой «Неверные» (18+), который стал победителем фестиваля сериалов Original+.

Создатели называют «Всё ОК» признанием в любви Санкт-Петербургу. Вместе с героями сериала зритель окажется в знаковых местах Северной столицы: Большом Екатерининском дворце, Летнем саду, Российской академии художеств, Михайловском дворце, Доме торгового товарищества «Братьев Елисеевых», Готической капелле, парке Александрия, домах Половцова и Толстовского, а также на Исаакиевской площади, Стрелке Васильевского острова и других исторических локациях. А известные персонажи, события и картины будут оживать в воображении главного героя.

«Понимаю, что такого жанра нет, но, мне кажется, “Всё ОК” — это рефлексирующая комедия. Мне хотелось пригласить зрителя в свой любимый город, в котором я прожил 29 лет и провести его по самым интересным местам, а также донести, что экскурсия может быть интереснейшим приключением, если ее ведет человек, влюбленный в свою профессию и в свой город», — подчеркнул режиссер проекта Андрей Элинсон.

«“Всё ОК” не просто комедия — это приключение: главный герой Илья путешествует не просто по Петербургу, но еще и по временам и эпохам. Вместе с Ильей мы окажемся на удивительной киноэкскурсии и узнаем, какие тайны скрывают дворцы, музеи и произведения искусства. Его ближайшие друзья — Пушкин, Николай I и Ленин. Исторические персонажи помогут Илье в решении его жизненного вызова — как взять ответственность за сестер, каждая из которых подкидывает проблемы в силу своего возраста. А одновременно — как не потерять работу, когда каждый день туристы из разных стран приходят с сумасшедшими запросами, да еще и завоевать девушку своей мечты», — поделилась шоураннер проекта Анастасия Корецкая.

«Проект “Все ОК” мы создавали для самой широкой семейной аудитории. Мы уверены, что сериал будет очень тепло воспринят зрителями и наверняка такое знакомство с культурой и историей Санкт-Петербурга в итоге привлечет еще больше туристов в нашу прекрасную Северную столицу», — рассказали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселев.

«Петербург очень любят кинематографисты, здесь всегда снимается много фильмов и сериалов. Но не будет преувеличением сказать, что часто это детективы или другой контент про разбитые фонари. Мы же представляем очень светлую историю для всей семьи о небандитском Петербурге, где есть место маленьким и большим радостям, добрым поступкам и вдохновляющим эмоциям. Как в любой семье, герои сериала порой спорят и обижаются, но все вместе они будут искать рецепт счастливой общей жизни. Смотрите новый сериал, любите Петербург, погружайтесь в его культуру и историю, и пусть у всех наших зрителей всё будет только ОК», — отметил генеральный директор видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.

В сериале также снимались Софья Гершевич, Владислав Ценёв, Артур Ваха, Евгения Добровольская, Александр Золотовицкий и другие.

Три первых эпизода «Всё ОК» станут доступны на Wink.ru 20 марта, далее по средам будут выходить по две новые серии.

О сериале «Всё ОК» (16+)
Производство: «Студия Видеопрокат», «НМГ Студия», «Продакшн 360» при поддержке АНО «ИРИ».
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Жанр: комедия
Хронометраж: 24 минуты
Количество серий: 13
Режиссёр-постановщик: Андрей Элинсон
Оператор-постановщик: Алексей Гопша
Шоураннер: Анастасия Корецкая
Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин
Исполнительные продюсеры: Сергей Касатов, Настасья Гомиашвили
Продюсеры: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Алексей Киселев
Автор сценария: Лев Мурзенко
В ролях: Фёдор Федотов, Анна Осипова, Алиса Руденко, Софья Гершевич, Анна Слю, Владислав Ценёв, Дава, Алена Апина и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
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