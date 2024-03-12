Выбираем квартиру на вторичном рынке: на какие нюансы обратить внимание?

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Вторичка Камышлова – это разнообразие предложений. Покупатели могут обратить внимание на квартиры, которые были сданы в эксплуатацию недавно, а также посмотреть варианты, которые были построены в далеком СССР. Немало достойных вариантов, но есть и те, которые требуют вложений.

Покупать квартиру на вторичном рынке или нет? Вопрос не простой и требует детальных разбирательств. Человек, который твердо решил, что его интересует вторичка, не должен спешить. Важно не только осмотреть квартиру, но и провести тщательную проверку, чтобы убедиться, что продают ее собственники, а не мошенники.

Чтобы не разочароваться в сделанном выборе стоит обратить внимание на следующие нюансы:

Познакомиться с соседями. По возможности стоит навести справки о людях практически со всего подъезда. Нередко случаются ситуации, когда человек покупает отличную квартиру и все его устраивает, но тут появляются соседи, которые начинают отравлять жизнь. Понять, насколько приятые и ответственные люди живут в доме не сложно. Достаточно прогуляться по подъезду и посмотреть, в каком он состоянии находится и как люди относятся друг к другу. Проверить документы. Наверное, данные аспект один из важных. Все дело в том, что покупать стоит только ту недвижимость, на которую есть все документы. Провести проверку можно самостоятельно, а можно обратиться к специалистам. Оценить состояние недвижимости. Далеко не все продавцы готовят квартиру к продаже. Но даже если был сделан косметический ремонт, стоит пройтись по комнатам и посмотреть, в каком состоянии находятся окна и двери, потолки и трубы. Не лишним будет продумать будущую планировку и узнать, перестраивали ли что-то продавцы. Оценить состоянии проводки и других элементов. Все розетки и выключатели должны работать. Если наблюдаются сбои в работе, то, следовательно, электрика нуждается в полноценном ремонте, а это дорогое удовольствие. Проверить вентиляцию, отопление и состояние канализации. Если покупатель видит, что состояние сантехники оставляет желать лучшего, есть плесень и прочие недочеты, то стоит задуматься о покупке. В случае, если квартира расположена либо на последнем, либо на первом этаже, стоит попросить осмотреть чердак, а также спуститься в подвал. После осмотра многое станет понятным. Узнать, какие вещи остаются в квартире. Истории известно немало случаев, когда продавцы забирали абсолютно все. Они вывозили унитаз и раковину. Чтобы не столкнуться с подобным, стоит сразу прояснить ряд нюансов. Узнать, возможен ли торг или продавец не собирается сбавлять цену. Также нужно заранее прояснить вопрос, который касается оплаты сделки.

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