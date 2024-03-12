"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 марта 2024 16:51  [4] Нижегородские команды вышли в финал конкурса "Инженерные кадры России"
14 марта 2024 16:45  [4] Выпуск трамваев на маршруты №6 и №7 в Нижнем Новгороде увеличат в четыре раза
14 марта 2024 16:12  [89] Подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за скрыв благоустройства территории на Автозаводе
14 марта 2024 16:01  [94] Хакатон "Почтовое Digital: лингвистика и технологии" пройдет в Нижнем Новгороде.
14 марта 2024 15:44  [104] "Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде
14 марта 2024 15:26  [132] Участки под гаражами в Сормовском районе планируется изъять для строительства метро
14 марта 2024 15:04  [130] Прямые эфиры с общественными наблюдателями проведет онлайн-студия "НаблюдательНО"
14 марта 2024 14:35  [127] Нижегородские агитбригады поздравили участниц СВО с 8 Марта
14 марта 2024 14:18  [143] МТС расширила территорию покрытия LTE в Сарове
14 марта 2024 14:13  [150] Около 200 иностранных студентов узнали о традициях Масленицы в Нижнем Новгороде
Общество

Выпуск трамваев на маршруты №6 и №7 в Нижнем Новгороде увеличат в четыре раза

14 марта 2024 16:45  [4] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выпуск трамваев на маршруты №6 и №7 в Нижнем Новгороде увеличат с 6 единиц до 16 в ближайшее время. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, с сегодняшнего утра на трамвайных маршрутах №6 "Московский вокзал – Центр Сормова" и №7 "Московский вокзал – улица Ярошенко" увеличился выпуск до 6 трамваев.

"В ближайшее время выпуск на маршруты будет доведен до 10 единиц с последующим увеличением выпуска в апреле до 16 трамваев. Это обеспечит интервал движения до 7 минут",- пояснила Сухова.

Ирина Сухова добавила, что компенсирующий автобусный маршрут А-89 продолжит работать по существующей сегодня схеме до обеспечения запланированного выпуска трамваев на маршрутах № 6 и 7.

Напомним, реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде в начале марта. Движение по маршрутам было возобновлено с 13 марта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
29 сентября 2022 11:44  [1369] Электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph