Выпуск трамваев на маршруты №6 и №7 в Нижнем Новгороде увеличат в четыре раза Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выпуск трамваев на маршруты №6 и №7 в Нижнем Новгороде увеличат с 6 единиц до 16 в ближайшее время. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

По ее словам, с сегодняшнего утра на трамвайных маршрутах №6 "Московский вокзал – Центр Сормова" и №7 "Московский вокзал – улица Ярошенко" увеличился выпуск до 6 трамваев.

"В ближайшее время выпуск на маршруты будет доведен до 10 единиц с последующим увеличением выпуска в апреле до 16 трамваев. Это обеспечит интервал движения до 7 минут",- пояснила Сухова.

Ирина Сухова добавила, что компенсирующий автобусный маршрут А-89 продолжит работать по существующей сегодня схеме до обеспечения запланированного выпуска трамваев на маршрутах № 6 и 7.

Напомним, реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде в начале марта. Движение по маршрутам было возобновлено с 13 марта.