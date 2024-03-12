Выставка-форум "Нижний Новгород - центр Великого чайного пути" открылась в Москве Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

В культурном пространстве Дома Нижегородской области в Москве открылась выставка-форум "Нижний Новгород - центр Великого чайного пути", организованная Фондом культурных проектов и сохранения исторического наследия Нижегородской области совместно с Представительством правительства Нижегородской области в Москве.

На мероприятии присутствовали представители правительства Нижегородской области, китаеведы, историки, специалисты культурно-экономического сотрудничества России и Китая, руководитель аппарата Российско-Китайской Палаты и др.

Всех гостей угостили уникальными сортами китайского чая, заваренного во время традиционной чайной церемонии под музыку в исполнении мастера игры на гуцине.

Также в рамках выставки-форума состоялось открытие экспозиции "Русский самовар в истории чайного пути" из собрания Н.Ф. Полякова (Городец), представлявшего Приволжский федеральный округ на форуме "Великий чайный путь" в г. Ухань провинции Хубэй (КНР).

Нижний Новгород по историческому праву является центром Великого чайного пути, а Нижегородскую ярмарку даже именовали "посредницей между народами Востока и Запада". Именно поэтому на форуме главной темой обсуждения были уникальные возможности, какими обладает исторический и современный Нижний Новгород в контексте развития туристического маршрута Великого чайного пути.

Экспозицию могут посмотреть все желающие до 14 апреля в Доме Нижегородской области (Малый Палашёвский переулок, 7) с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00.