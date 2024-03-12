Ситуационный центр работает на площадке Штаба общественной поддержки Общество

Фото: Штаб общественной поддержки Нижегородской области

На площадке Штаба общественной поддержки Нижегородской области начал работу ситуационный центр по наблюдению за ходом проведения выборов президента РФ.

"Волонтеры, молодогвардейцы принимают участие в мониторинге хода голосования, отслеживают и разоблачают в социальных сетях фейковые новости, следят и оперативно передают данные по техническим сбоям. Они также готовы принимать жалобы о провокациях или нарушениях на избирательных участках. Центр будет работать все три дня, с 8 до 20 часов", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии "Единой России" Роман Зыков.

Ранее сообщалось, что более 362 тысяч нижегородцев посетили избирательные участки по данным на 15.00 15 марта.

Почти 6,5 тысяч наблюдателей задействовано в Нижегородской области на выборах президента РФ.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.