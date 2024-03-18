Кухни с фасадами из эмали

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Кухонные гарнитуры с фасадами с эмалью – выгодное решение по практичности, внешнему виду и цене. Эмалевое покрытие наносят на фасады из влагостойкой МДФ, что обеспечивает длительный срок эксплуатации, стойкость к перепадам температуры и влажности, привлекательный внешний вид.

Характеристики эмалевых фасадов

Фасады кухни с покрытием эмаль – это основа из МДФ, окрашенная специальным составом. Плиты МДФ:

отличаются стойкостью к влаге, высоким температурам;

легко поддаются окрашиванию и фрезеровке;

обладают прочностью, устойчивы к механическим воздействиям.

Эмалевые лакокрасочные покрытия:

Отличаются многообразием цветов (более 600 вариантов по каталогу RAL);

Обеспечивают качественную сцепку с МДФ, в том числе с резным фасадом;

Могут имитировать фасады из натурального дерева;

Могут быть глянцевыми и матовыми;

Обладают стойкостью к воздействию влаги, высоким температурам, механическим ударам;

Не выгорают на солнце, а значит – сохраняют первоначальный цвет долгие годы;

Не имеют в составе вредных веществ.

Как наносят эмаль на кухонный фасад

Фасад МДФ готовят к окрашиванию: выполнение шлифовки, грунтовки, обезжиривания. Окрашивание эмалью в 3-4 слоя. Каждый слой высушивается перед нанесением следующего. Нанесение лака – матового или глянцевого. В результате получается защитный слой, который защищает фасад от внешних воздействий.

Преимущества кухонь из эмали

Яркий, стойкий цвет фасада. Подходит для фасадов любой формы – в том числе со сложной фрезеровкой и узорами; Покрытие не выгорает под воздействием ультрафиолета. Обладает стойкостью к сколам и царапинам. Если все же удалось сделать скол или поцарапать, то фасад легко отреставрировать. Легко чистить и мыть. При необходимости фасады можно перекрасить через несколько лет эксплуатации и обновить весь кухонный гарнитур.

Недостатки эмалевых кухонь

Стоимость кухни из эмали дороже, чем вариант из пленки ПВХ;

Глянцевые поверхности очень маркие, на них видны отпечатки пальцев и пятна;

Отсутствие разнообразия текстур. В отличие от HPL-пластика у эмали нет такого многообразия текстуры поверхности.

Если вы хотите фасад под камень или с рисунком, то лучше выбрать вариант с HPL-пластиком или ПВХ-пленкой. У таких покрытий может быть любой рисунок, даже фотография.

В целом, кухонные гарнитуры с покрытием фасадов эмалью – это универсальное решение по цене, качеству, долговечности. Такой гарнитур прослужит долгие годы, и его можно не менять целиком, а только перекрасить фасады.

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