Кухни с фасадами из эмали

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Кухонные гарнитуры с фасадами с эмалью – выгодное решение по практичности, внешнему виду и цене. Эмалевое покрытие наносят на фасады из влагостойкой МДФ, что обеспечивает длительный срок эксплуатации, стойкость к перепадам температуры и влажности, привлекательный внешний вид.
Характеристики эмалевых фасадов
Фасады кухни с покрытием эмаль – это основа из МДФ, окрашенная специальным составом. Плиты МДФ:
- отличаются стойкостью к влаге, высоким температурам;
- легко поддаются окрашиванию и фрезеровке;
- обладают прочностью, устойчивы к механическим воздействиям.
Эмалевые лакокрасочные покрытия:
- Отличаются многообразием цветов (более 600 вариантов по каталогу RAL);
- Обеспечивают качественную сцепку с МДФ, в том числе с резным фасадом;
- Могут имитировать фасады из натурального дерева;
- Могут быть глянцевыми и матовыми;
- Обладают стойкостью к воздействию влаги, высоким температурам, механическим ударам;
- Не выгорают на солнце, а значит – сохраняют первоначальный цвет долгие годы;
- Не имеют в составе вредных веществ.
Как наносят эмаль на кухонный фасад
- Фасад МДФ готовят к окрашиванию: выполнение шлифовки, грунтовки, обезжиривания.
- Окрашивание эмалью в 3-4 слоя. Каждый слой высушивается перед нанесением следующего.
- Нанесение лака – матового или глянцевого. В результате получается защитный слой, который защищает фасад от внешних воздействий.
Преимущества кухонь из эмали
- Яркий, стойкий цвет фасада.
- Подходит для фасадов любой формы – в том числе со сложной фрезеровкой и узорами;
- Покрытие не выгорает под воздействием ультрафиолета.
- Обладает стойкостью к сколам и царапинам.
- Если все же удалось сделать скол или поцарапать, то фасад легко отреставрировать.
- Легко чистить и мыть.
- При необходимости фасады можно перекрасить через несколько лет эксплуатации и обновить весь кухонный гарнитур.
Недостатки эмалевых кухонь
- Стоимость кухни из эмали дороже, чем вариант из пленки ПВХ;
- Глянцевые поверхности очень маркие, на них видны отпечатки пальцев и пятна;
- Отсутствие разнообразия текстур. В отличие от HPL-пластика у эмали нет такого многообразия текстуры поверхности.
- Если вы хотите фасад под камень или с рисунком, то лучше выбрать вариант с HPL-пластиком или ПВХ-пленкой. У таких покрытий может быть любой рисунок, даже фотография.
В целом, кухонные гарнитуры с покрытием фасадов эмалью – это универсальное решение по цене, качеству, долговечности. Такой гарнитур прослужит долгие годы, и его можно не менять целиком, а только перекрасить фасады.
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