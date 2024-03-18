Нижегородских предпринимателей предлагают обучить дополнительному заработку Бизнес

Компания МТС приглашает на бесплатные вебинары представителей нижегородского бизнеса, руководителей IT-направлений и управленцев. На примере реальных кейсов эксперты расскажут, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, сэкономить расходы и сделать работу компании или организации более эффективной. Участие бесплатное, требуется регистрация.

19 марта в 10.00 состоится вебинар "Как не опоздать с переходом на электронные перевозочные документы". Эксперты Алексей Квятковский и Валерий Каржицкий расскажут, зачем переходить на электронные путевые листы и транспортные накладные, какие существуют риски работы с перевозочными документами на бумаге, как посчитать экономическую целесообразность их внедрения ЭПД и многом другом. Также поделятся, как связать в проекте телемедицину, электронные подписи, бортовые мультимедийные устройства.

20 марта в 11.00 запланирован вебинар "МТС Линк как способ дополнительного заработка для бизнеса". Спикер Юрий Дзендзюра расскажет об экосистеме сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, и поделится, как перевести все онлайн-взаимодействия на одну платформу, интегрировать ее с внешними сервисами, как и кому можно предлагать решения МТС Линк, сколько на этом можно заработать агенту.

21 марта в 13.00 желающие могут присоединиться к вебинару "Как развернуть в IT-компании российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий". Эксперты Екатерина Пичелатова и Евгений Смирнов расскажут, как проводить быстрые встречи из браузера или мобильного приложения и сократить время на администрирование с API и SSO. При этом можно обеспечить безопасность данных в облаке или в коробке. Платформа помогает быстро приглашать до 200 человек на встречи и до 5000 человек на мероприятия в два клика. Пользователям обеспечена русскоязычная поддержка 24/7 и интеграция с внешними сервисами.

21 марта в 15.30 запланирован вебинар "Планирование финансов на маркетплейсах в 2024 году". Финансовый директор Дарья Наумова поделится, как правильно использовать инвестиции, увеличить прибыль на маркетплейсах, построить финансовую модель и начать ее использовать; как оценить, насколько хорошо работает бизнес и избежать финансовых потерь в 2024 году, как собирать и мотивировать команду.

26 марта в 13.00 состоится вебинар "Как использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях". Представитель Университета Иннополис Сардана Слободчикова, эксперты Татьяна Федотова и Евгений Смирнов расскажут, как взаимодействовать дистанционно по API без потери качества, как сделать онлайн-обучение качественным и удобным, при этом экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий. Эксперты поделятся кейсами о том, как привлекать новых студентов и монетизировать знания. Новая вебинар-платформа обеспечена русскоязычной поддержкой 24/7 и гарантирует безопасность данных при коммуникациях. Вебинар будет полезен проректорам, руководителям учебных и методических отделов и отделов по информатизации.

27 марта в 13.00 на вебинаре "Как перенести обучение и адаптацию сотрудников на отечественное ПО" спикер Евгений Смирнов расскажет, как проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов, обеспечить безопасность данных при обучении и ускорять и упрощать адаптацию коллег за счет вебинаров. Участники встречи смогут создавать курсы и тренинги в удобном онлайн-формате и обеспечивать безопасность данных при обучении, а также сокращать время на администрирование с API и SSO.

28 марта в 11.00 запланирован вебинар "Почему высокотехнологичный бизнес выбирает облако". Эксперты Илья Волынкин и Михаил Гордеев расскажут, какие преимущества обеспечивает геораспределенная инфраструктура с точки зрения скорости и пропускной способности, как облако гарантирует сохранность и безопасность данных. Также участникам представят стратегии резервного копирования и восстановления в облачных решениях и спрогнозируют, как к 2027 году изменятся продажи и обслуживание клиентов.

28 марта в 13.00 состоится вебинар "Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн‑встреч и совещаний". Представитель Российского фонда развития информационных технологий Александр Новиков, спикеры Александр Чернышев и Евгений Смирнов расскажут, как обеспечить безопасность данных с помощью отечественного ПО, как удобно проводить встречи из браузера или мобильного приложения, как перевести все онлайн-взаимодействия на одну платформу. Участники онлайн-встречи узнают, как организовать коммуникацию с коллегами из разных регионов, упростить администрирование с помощью API, SSO и других технологий, и организовать качественное дистанционное обучение.

Фото: пресс-служба МТС

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