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Общество

Туристические возможности Нижегородской области представлены на Международной выставке MITT

20 марта 2024 09:44  [112] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Туристический потенциал Нижегородской области представили на 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году выставка проходит в выставочном центре "Крокус Экспо". 

Каждый год участниками выставки MITT становятся сообщество профессионалов туристической отрасли из множества регионов России и зарубежных стран. В этом году выставка MITT объединила 57 субъектов страны и свыше 20 зарубежных стран. Нижегородскую область представляют более 80 человек. Это ведущие и новые туроператоры, представители коллективных средств размещения, учреждений культуры и муниципалитетов.

В региональном министерстве туризма и промыслов Нижегородской области отметили, что участие региона в крупных туристических выставках позволяет повышать интерес туристов к Нижегородской области, увеличивать доступность нижегородских туристских продуктов. Это – одна из задач, реализуемых в Нижегородской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Стенд Нижегородской области разработан под единой концепцией "100% настоящая Россия" и включат в себя пять тематических зон: "Народные художественные промыслы", "Нижний Новгород – столица современных технологий", "Архитектурное наследие", "Столица закатов" и "Зона встречи двух рек "Стрелка". Оператором стенда выступает Агентство гостеприимства Нижегородской области.

Посетители стенда могут ознакомиться с предложениями нижегородских туроператоров, а также увидеть традиционные народные художественные промыслы региона. В тематической зоне "Столица закатов" играют диджей-сеты нижегородских исполнителей, а на "Стрелке" можно увидеть нижегородские закаты и принять участие в викторине от городового и получить призы. В зоне "Нижний Новгород – столица современных технологий" гости стенда могут погрузиться в виртуальную реальность и совершить экскурсию по столице Приволжья.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. На данный момент нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".

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Теги:
Выставка Туризм
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