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Общество

Нижегородских школьников приглашают поступить в Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского

20 марта 2024 11:45  [83] Общество

Нижегородских школьников приглашают поступить в Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского – филиал МГУ им. М.В. Ломоносова. Образовательное учреждение, расположенное в Краснодарском крае, открыло набор учеников в 7–10-й классы.

Обучение в лицее полностью бесплатное, а для иногородних предусмотрена возможность проживания в современном кампусе на безвозмездной основе.

Первый этап поступления уже в самом разгаре! Набор в лицей идёт по разным городам страны. Заявку можно подать до 31 марта на сайте образовательного учреждения. Для этого необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться. При оформлении для жителей Нижнего Новгорода нужно будет ввести кодовое слово "НИЖНИЙ". Регистрация и работа в личном кабинете осуществляется только родителем (законным представителем). Важно, что вступительные испытания учащийся может пройти в своем городе. Ознакомиться с информацией о том, как подготовиться к поступлению в лицей, вы можете, перейдя по ссылке.

В образовательном учреждении школьник может получить углубленные знания в естественных и точных науках: математике, физике, химии, биологии и информатике. Здесь помогают выстроить траекторию поступления в МГУ и другие ведущие ВУЗы страны. 

Комплекс Первого Лобачевского занимает территорию практически 5га. От других учебных заведений это место отличает и сама система обучения – здесь не только учат науке, но и развивают физические, духовные и личностные возможности каждого ученика. Для этого в лицее работают творческие студии, классы йоги и спортзал, комната психологической разгрузки и многое другое.

Напомним, что Первый университетский лицей имени Лобачевского открыт общественным деятелем Олегом Дерипаска для того, чтобы помочь талантливым детям из регионов получить образование, отвечающее высочайшим международным стандартам, и сформировать будущую научно-техническую элиту России.

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Теги:
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