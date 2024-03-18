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Российские триллеры: 10 лучших фильмов и сериалов

20 марта 2024 12:39  [94]

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В этой статье мы отправляемся в увлекательное путешествие по мрачным улицам, загадочным преступлениям и запутанным историям, которые предлагают лучшие российские триллеры. Составили для вас список фильмов и сериалов, которые стали не просто яркими представителями жанра, но и настоящими шедеврами, способными заставить смотреть их на одном дыхании.

 

Кадр из сериала «Топи», 2021

Российские фильмы-триллеры:

  • Белый список (2022)
  • Смертельные иллюзии (2020)
  • Кентавр (2023)
  • Подельники (2022)
  • Слон (2022)

Белый список (2022)

Ограничение по возрасту: 18+

В московском метрополитене происходит теракт, уносящий жизни десятков людей. В ходе расследования ФСБ выясняет, что за терактом стоит некая экстремистская организация, планирующая серию новых атак. Для предотвращения терактов создается "Белый список" - группа людей, обладающих уникальными навыками и знаниями.

Смертельные иллюзии (2020)

Ограничение по возрасту: 12+

Братья Романовы - известные иллюзионисты, которые планируют завершить свою карьеру грандиозным шоу, где раскроют секреты семи самых опасных трюков из мира иллюзий.

Во время первого же номера что-то идет не так: ассистентка Алиса не появляется в положенном месте. В наушниках братьев раздается голос неизвестного, который сообщает, что Алиса у него. Он также сообщает, что изменил механизмы для трюков, сделав их смертельно опасными.

Кентавр (2023)

Ограничение по возрасту: 18+

Это один из лучших российских триллеров, получивший высокие оценки зрителей на разных стриминговых площадках. Саша - водитель такси, предпочитающий работать по ночам. Он немногословен, угрюм и всегда начеку. Однажды ночью его клиенткой становится Лиза, эскортница, с которой у Саши завязывается странная связь. Они вместе проводят остаток ночи, курсируя по ночному городу, и Саша постепенно раскрывается перед Лизой, рассказывая о своих секретах. Но их ночное приключение оборачивается кошмаром, когда они становятся свидетелями преступления.

Подельники (2022)

Ограничение по возрасту: 18+

Петр, бывший биатлонист, вместе с женой Настей возвращается в родную глухую деревню. Он устраивается учителем физкультуры в местной школе, но в первую же ночь становится свидетелем убийства: местный авторитет Витя Людоед убивает своего приятеля после пьяной ссоры.

Слон (2022)

Ограничение по возрасту: 18+

Фильм рассказывает о Сергее, который отчаянно пытается спасти своего маленького сына Илью - срочно требуется дорогостоящая операция на сердце. Сергей, не имея возможности собрать необходимую сумму легально, решается на отчаянный шаг - он грабит банк.

Российские сериалы-триллеры:

  • Красные линии (2024)
  • Топи (2021)
  • Метод (сериал 2015 - ...)
  • Выжить после (сериал 2013 - 2016)
  • Игра на выживание (сериал 2020 - ...)

Красные линии (2024)

Ограничение по возрасту: 18+

Главная героиня - Елена Берн, известная в интернете как "тётя Лена". Она дерзкая писательница и популярный бизнес-коуч с миллионами подписчиков. Однажды Елена решается бросить все и отправиться в Москву, чтобы осуществить свою мечту - издать роман и познакомиться с кумиром.

Топи (2021)

Ограничение по возрасту: 18+

Пятеро молодых людей из Москвы, каждый со своими проблемами, решают отправиться в монастырь, расположенный в глуши Архангельской области. Они верят, что в этом месте смогут обрести спасение и ответы на свои вопросы. Приехав в Топи, герои сразу же понимают, что это место совсем не такое, каким они его себе представляли. Монастырь оказывается заброшенным, а местные жители ведут себя странно и недружелюбно.

Метод (сериал 2015 - ...)

Ограничение по возрасту: 18+

Это российский детективный триллер, сюжет которого рассказывает про следователя Меглина и его помощницу Есеню Стеклову. Девушка, очарованная репутацией следователя, просит его стать ее наставником. Меглин неохотно соглашается, и Есеня погружается в темный мир серийных убийц. Меглин использует нетрадиционные методы для раскрытия преступлений, часто граничащие с риском для жизни.

Выжить после (сериал 2013 - 2016)

Ограничение по возрасту: 18+

Сериал начинается с того, что 11 незнакомых людей просыпаются в бункере, не помня, как туда попали. Вскоре они узнают, что мир за пределами бункера заражен смертельным вирусом, превращающим людей в кровожадных существ.

Первая задача героев - выбраться из бункера, где ограничены ресурсы. Постепенно они раскрывают тайны своего заточения, узнавая о секретной лаборатории и эксперименте, приведшем к созданию вируса.

Игра на выживание (сериал 2020 - ...)

Ограничение по возрасту: 18+

16 человек, разных возрастов, профессий и социальных статусов, отправляются в Сибирь, чтобы принять участие в реалити-шоу "Игра на выживание" с призом в 1 миллион евро. Их ждёт борьба за выживание в диких условиях тайги, без еды, связи и удобств.

Заключение

Погружение в мир российских триллеров и детективов открывает перед зрителями двери в удивительные истории, где каждый поворот сюжета держит в напряжении, а каждый персонаж кажется загадкой, которую предстоит разгадать.

Каждый из представленных здесь фильмов и сериалов даёт не просто возможность посмотреть российские триллеры и хорошо провести время, но и шанс увидеть, как мастера своего дела исследуют глубины человеческой натуры, социальные проблемы и исторические трагедии, превращая их в захватывающие истории.

Фото с сайта «Старт.Ру» start.ru
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