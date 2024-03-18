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Общество

Бастрыкин получил провести проверку по поводу недостроенной школы в Новой Кузнечихе

25 марта 2024 10:45  [61] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил провести проверку по поводу недостроенной школы в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СК РФ.

В сообщении говорится, что в комментариях в аккаунте ведомства в соцсети "ВКонтакте" поступила жалоба от нижегородки. Она сообщила, что сроки строительства здания школы неоднократно переносились. Здание образовательного учреждения планировалось достроить в декабре 2023 года, но его так и не ввели в эксплуатацию. Дети вынуждены ходить другую школу, которая расположена слишком далеко от их домов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ситуации со строительством здания школы.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, строительством школы в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде занялось ООО "Ирмаст-холдинг". Подрядчик должен был построить здание образовательного учреждения к октябрю 2022 года, однако в феврале 2022 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт из-за срыва сроков строительства.

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Теги:
Образование Школы
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