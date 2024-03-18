Корпуса обанкротившегося завода в Дзержинске выставили на торги Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Корпуса завода "Оргстекло" в Дзержинске, ранее признанного банкротом, выставили на торги. Об этом сообщается на сайте Авито.

Общая площадь четырех корпусов предприятия, расположенных на Автозаводском шоссе, составляет около 5520,4 кв. метров. Одновременно с корпусами завода продаются земельные участки площадью 14434 кв. метра. Вид их разрешенного использования - для производственной деятельности.

"Данное имущество выставлено на торги в рамках процедуры банкротства собственника", - говорится в сообщении.

До 28 марта имущество можно приобрести за 16,8 млн рублей. В случае, если покупателей не будет, цена станет снижаться.

Напомним, участок под тепличный комплекс выставлен на торги в Нижегородской области.