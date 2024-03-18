Волжское пароходство ставит рекорд по количеству практикантов Общество

В 2023 году Волжское пароходство организовало практику на судах для 425 курсантов профильных учебных заведений, показав лучший в судоходной отрасли результат. По сравнению с 2022 годом показатель в компании вырос на 25%, а с 2020 годом — в 2,5 раза. В 2024 году количество практикантов приблизится к 650.

"Для нас очень ценно, что так много будущих моряков и речников знакомятся с профессией на флоте нашей компании. Каждый год среди курсантов есть те, кто уже проходили у нас практику. В том, что они вернулись снова, — заслуга наших экипажей, которые становятся для них настоящими наставниками. Мы надеемся, что скоро ребята станут частью нашей команды, поэтому стараемся создать для них все условия. Уже сейчас мы понимаем, что в 2024 году мы будем готовы принять в 1,5 раза больше практикантов, и нас радует, что студенты выбирают Волжское пароходство как работодателя", – отметила Анастасия Царская, директор по работе с персоналом Волжского пароходства.

На фото: Замначальника по УМР и студенты НРУ им И.П. Кулибина на открытии Года плавсостава в Волжском пароходстве

В 2023 году на борту теплоходов компании работали курсанты образовательных учреждений, с которыми на протяжении нескольких лет активно сотрудничает Волжское пароходство. Среди них:

- Волжский государственный университет водного транспорта (г. Нижний Новгород) и его филиалы в Уфе и Казани;

- Академия водного транспорта Российского университета транспорта (г. Москва);

- Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (г. Санкт-Петербург);

- Сибирский государственный университет водного транспорта (г. Новосибирск);

- Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (г. Новороссийск);

- Нижегородское ордена "Знак Почета" речное училище им. И.П. Кулибина (г. Нижний Новгород);

- Каспийский институт морского и речного транспорта им. Ф. М. Апраксина (г. Астрахань);

- Волгоградский техникум водного транспорта им. Н.Д. Сергеева (г. Волгоград);

- Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий (г. Чкаловск);

- Городецкий Губернский колледж (г. Городец).

На фото: Награждение курсантов Городецкого Губернского колледжа по итогам практики в Волжском пароходстве

Во время навигации-2023 впервые к практике в Волжском пароходстве присоединились обучающиеся Транспортно-энергетического техникума Республики Марий Эл и Рыбинского ордена "Знак Почета" училища имени В. И. Калашникова, и был запущен уникальный для отрасли спецпроект "Алло, мам!", в котором пятеро курсантов вели блоги и рассказывали о своей жизни и работе на судах компании.

Уже в этом году на партнерской карте Волжского пароходства появятся новые образовательные учреждения, договоры о сотрудничестве с которыми будут заключены в ближайшее время.

На фото: Открытие брендированной аудитории в НРУ им. И.П. Кулибина

Также компания привлекает курсантов к корпоративным мероприятиям еще до момента трудоустройства. Например, три студентки Городецкого Губернского колледжа, осваивающие специальность "Поварское и кондитерское дело" и профессиональную подготовку по направлению "Повар судовой", приняли участие в конкурсе профессионального мастерства судовых поваров Волжского пароходства, одна из них, Юлия Финагина, стала победительницей в номинации "Стремление к росту в профессии".

В 2023 году Волжское пароходство открыло 3 брендированные аудитории в профильных учебных заведениях: Государственном университете морского и речного флота им. С.О. Макарова в Санкт-Петербурге, Волжском государственном университете водного транспорта и Нижегородском ордена "Знак Почета" речном училище им. И.П. Кулибина и уже в начале 2024 года в Нижегородском детском речном пароходстве.

Отправить резюме и записаться на практику в одну из крупнейших судоходных компаний страны можно по электронной почте practice@volgaflot.com.

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