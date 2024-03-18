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Бизнес

МТС подключила к гигабитному интернету еще 100 тысяч нижегородцев

26 марта 2024 16:10  [32] Бизнес

Компания МТС продолжает обеспечивать сетью скоростного домашнего интернета жилые комплексы Нижнего Новгорода. Всего новыми сервисами охвачено более 45 тысяч квартир, жители которых могут экономить на связи до 40% в месяц. 

Работы по апгрейду сети проводились в многоквартирных домах по всей столице Приволжья. Проект реализован в трех направлениях. Так, за последний год более 46 тысяч жителей получили обновление существующей интернет-сети до скорости 1 Гбит/с, также модернизация интернета МТС затронула 23 тысячи жителей тех домов, где раньше была доступна только моноуслуга телевидения. Благодаря проведенным работам увеличена пропускная способность сети, а значит стабильной связью может быть обеспечено большее количество устройств в квартирах даже в период пиковых нагрузок на сеть. 

Еще для более 27 тысяч нижегородцев гигабитный интернет был проведен в новостройках. Последние изменения затронули жилые комплексы "Новая Кузнечиха" и "Анкудиновский парк", жители которых теперь могут с комфортом пользоваться цифровым телевидением и интернетом на скорости до 1 Гбит/сек. Улучшенное качество фиксированной связи позволяет скачивать тяжелый контент, смотреть фильмы в качестве Ultra-HD, удаленно учиться и работать. При этом переход на новые технологии осуществляется бесшовно, то есть без потери качества связи для абонентов.

"Гигабитная сеть сегодня охватывает большую часть фиксированной сети Нижнего Новгорода. Это значит, что большинство наших абонентов может пользоваться связью, рассчитанной на максимальные нагрузки, получая при этом высокие скорости и качество услуг. Более того, пользователям доступна возможность объединять в один пакет комплекс услуг в виде мобильной связи, домашнего интернета и телевидения и экономить на услугах связи до 40% в месяц", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Уточнить техническую возможность подключения гигабитного интернета по конкретному адресу и оставить заявку нижегородцы могут на сайте.

Фото: пресс-служба МТС
Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal 

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Теги:
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