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Общество

У нижегородских школьников есть возможность поступить в одно из лучших образовательных учреждений страны

26 марта 2024 17:43  [33] Общество

Продолжается прием заявок в 7–10-й классы в Первый университетский лицей им. Н.И. Лобачевского - филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, расположенный в Краснодарском крае.Набор школьников идёт по разным городам страны, в том числе и в Нижнем Новгороде.
 
Обучение в лицее полностью бесплатное. Подать заявку можно до 31 марта через сайт образовательного учреждения. В лицее школьник может получить углубленные знания в естественных и точных науках: математике, физике, химии, биологии и информатике. Здесь помогают выстроить траекторию поступления в МГУ и другие ведущие ВУЗы страны.
 
Аудитории и лаборатории лицея оснащены самой современной техникой. Помимо основного здания, на территории расположена 2-этажная библиотека, бассейн, стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки, теннисные корты. Для творческой реализации есть художественные классы, балетные и театральные студии. Для иногородних школьников построен комфортный кампус на 200 мест, где обучающие могут проживать на безвозмездной основе.
 
Среди учеников образовательного учреждения есть и нижегородцы. Даниил Филиппов один из них. Он узнал о лицее из соцсетей. Выбрал физико-математический профиль и поступил. Говорит, учиться здесь несложно, но главное не запускать. Впрочем, вся атмосфера в лицее настраивает на правильный лад.


 
"Здесь сильный преподавательский состав и ребята все нацелены на получение хорошего образования. Все это создает сообщество единомышленников, людей, которые, в хорошем смысле, горят своим делом", - отметил Даниил Филиппов.
 
Физико-математический класс выбрал и нижегородец Егор Суслов. Его мама Ольга Захарова рассказывает, что сын прошел отборочный конкурс параллельно еще и в 38 лицей Нижнего Новгорода, но в итоге остановил свой выбор на Первом университетском лицее им.Н.И. Лобачевского.


 
"По началу, я как мама, немного переживала, казалось, что далеко. Но сегодня понимаю, что это был правильный выбор. Лицей оборудован всем самым лучшим. Здесь постоянно ведется проектно-исследовательская работ, которая организована в сотрудничестве с ведущими вузами, образовательными центрами и промышленными компаниями России. А главное, что Егору здесь очень нравится", - рассказала Ольга Захарова.
 
Напомним, что первый университетский лицей имени Лобачевского открыт Олегом Дерипаска. Здесь учеников готовят к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны. Среди преподавателей есть и научные сотрудники МГУ имени Ломоносова. Основная задача лицея – помочь талантливым детям из регионов получить образование, отвечающее высочайшим международным стандартам, и сформировать будущую научно-техническую элиту России.

Дополнительная информация: +7 (861)-352-20-50.

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Теги:
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