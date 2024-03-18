Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Создаём первый сайт в uKit без опыта

26 марта 2024 18:44  [42]

erid: 2SDnje9nMCD

Конструктор бизнес-сайтов uKit – зарекомендовавший себя сервис, учитывающий потребности своей целевой аудитории. Речь идёт о предпринимателях всевозможных сфер бизнеса, которые хотят самостоятельно создать сайт и успешно обслуживать его. Как правило, эти люди являются обычными пользователями ПК без специфических навыков. Умеют пользоваться браузером, текстовым редактором, какими-то приложениями для работы и развлечений. Такого уровня умений хватает для создания визитки, лендинга или интернет-магазина.

Конструктор заботливо подсовывает массу упрощений, малозначимых для опытного разработчика, зато серьёзно облегчающих достижение цели новичку. Например, встроенный модуль для запуска контекстной рекламы позволит поднять свежий сайт в поисковой выдаче без погружения в тонкости процесса. Настройки оформления устроены таким образом, чтобы страховать от грубых ошибок – в uKit трудно сделать откровенно страшный сайт. Гибкая система бэкапов, перемотка действий также придают уверенности. Любые ошибки лечатся в пару кликов.

Для обслуживания сайта можете использовать мобильное приложение – удобно вносить быстрые изменения. Для его создания рекомендуем сесть за ПК – большой экран, комфорт манипуляций и т. д. Для сайта нужно подготовить тексты, цифры, ссылки, изображения и прочие материалы. Если вы не знаете, какой должна быть структура, изучите подобные ресурсы. Также шаблоны в uKit являются отличной подсказкой на тему, каким должен быть сайт для той или иной ниши, и чем его следует наполнять.

Начало работы

Первое дело – регистрация. Затем необходимо выбрать шаблон. Их более 500 штук. Не так уж сильно отличаются между собой по стилю, но смотрятся вполне привлекательно. Есть возможность выбора среди лучших экземпляров, наиболее популярным, одностраничным и универсальным.

uKit вызывает доверие тем, что не пытается охватить запросы разных групп пользователей. Он для новичков и только. Всё заточено под них, чтобы облегчить необычную работу и помочь достичь поставленных целей.
Евгений Куликов, https://konstruktorysajtov.com

Шаблоны распределены по 40 категориям, представляющих разные ниши бизнеса. Внутри – по 10-15 вариантов для конкретных направлений. Например, магазин автозапчастей, веб-разработчик, музыкант, фотограф, ресторан японской кухни, доставка еды, риелтор, модель, турагентство и прочие.

Ценность шаблонов заключается в том, что они дают образцы структуры и наполнения для выбранной ниши. Если совсем лень заморачиваться, то кратчайший путь в том, чтобы убрать демо-контент, добавив на его место аналогичный по смыслу свой. Причём, уникальный. Нельзя копировать тексты, оставлять стоковые картинки, брать их у кого-то и т. д. Это важный фактор для продвижения. Понятно, всё должно быть грамотно и симпатично сделано.

До выбора посмотрите шаблоны в полноэкранном режиме. Примерно так же будет выглядеть и ваш сайт. Если нет вашего направления, это нестрашно. Возьмите что-то смежное, главное – это структура, данные внутри шаблона всё равно придётся менять на свои.

Далее выберите доменное имя. Это будет бесплатный временный поддомен сайта, поэтому название роли не играет – всё равно будете его менять на домен 2 уровня позже. При входе в админку посмотрите коротенькую инструкцию, она расскажет, где и что искать по настройкам.

Настройка сайта

Редактор страниц позволяет менять структуру, оформление и добавлять контент. Слева находится меню с разделами, справа отображается выбранная страница, холст для работы. Разделы такие:

  1. Страницы – здесь вы добавляете, удаляете страницы сайта, меняете их порядок в меню, работаете с SEO-настройками. Юкит поддерживает двухуровневое меню, поэтому есть пространство для построения вложенной навигации по сайту. Тут уже находится конструктор всплывающих окон – используйте их для важных объявлений, предупреждений и т. д.
  2. Конструктор – добавление виджетов и блоков на сайт, формирование структуры и контента страниц. Перемещение, удаление, замена, копирование – всё делается здесь.
  3. Дизайн – выбор цветовой схемы сайта и шрифтовой пары, что позволит изменить общий внешний вид за пару кликов. Тут же выбирается фон, добавляются анимации, кнопка «Наверх». Также активируйте, если нужно, версию сайта для людей с плохим зрением.
  4. Адаптивная версия сайта – переключение между десктопным и мобильным представлением. Их можно редактировать раздельно, хотя обычно это не требуется. По умолчанию всё выглядит хорошо.

Ниже расположены кнопки перемотки действий, доступа к справочному разделу и режиму предпросмотра – увидите проект в том формате, что и будущие посетители.

uKit многое упрощает, но, конечно, тексты и офферы за вас он не сделает. Поэтому сосредоточьте основное внимание на качественном наполнении сайта. Всё остальное делается проще.
Сергей Гаврилов, https://site-builders.ru

Итак, сначала нужно определиться, какие страницы нужны для вашего сайта. Если они уже есть на макете, оставьте, если нет – добавьте новые, удалите лишние. Страницы с шаблона проще отредактировать, чем переделывать заново – тем более, они подсказывают своим видом, что и как размещать. В идеале вы просто проработаете шаблон, заменив контент, и получите готовый сайт.

Любая веб-страница в uKit является комбинацией виджетов и их настроек: текст, картинка, иконка, слайдер, меню, галерея, разделитель, пробел, карточка, спойлер, таблица, этапы, отзывы, таймлайн, таймер обратного отсчёта, прайс, поиск, цитата, HTML-код, контакты, карта, файл, видео. Перетащите на холст виджет в нужное место, потом кликните по нему, слева откроются доступные настройки – посмотрите, что там есть, поэкспериментируйте, добиваясь наилучшего вида.

Старайтесь придерживаться единства стиля и оформления. Пары шрифтов и цветовая гамма задают общий тон, который трудно испортить, но возможно. Используйте изображения хорошего качества. uKit умеет автоматически сжимать картинки, не превращая их в кашу, так что можете предварительно не обрабатывать их – страницы всё равно будут быстро загружаться.

За функциональность магазина отвечает виджет «Товар магазина». Там вы настроите витрину, корзину добавите товары, средства приёма оплаты, доставки и многое другое. Интерфейс простой, всё наглядно. Подключать внешние сервисы (онлайн-оплата, к примеру) нужно после подключения домена 2 уровня. Стартовый поддомен нигде фигурировать не должен – полезен только во время работы над сайтом.

За управление блогом отвечает виджет «Информер новостей». Здесь вы можете верстать статьи, в том числе, на будущее – есть отложенная публикация. Интерфейс блога не очень удобный, но Юкит и не является полновесным новостным движком. Используйте эти возможности для выкладки важных новостей, тематических статей для большего охвата ключевых слов по тематике сайта.

Подготовка сайта, публикация, продвижение

В левом верхнем углу редактора находится кнопка входа в панель управления. После завершения работы над страницами сайта пора выбрать тариф и подключить домен. Всё это делается здесь.

Если у вас лендинг или визитка, выбирайте тариф «Базовый». Он стоит $10/мес или $84/год, то есть при годовой оплате получаете скидку в 30%. «Магазин» стоит $12/мес $101/год. В обоих случаях вы получите все необходимые функции, неограниченный хостинг, премиальную техподдержку, бесплатный SSL к домену и неограниченные SMS-уведомления, полученные от посетителей с виджета заказа обратного звонка.

После оплаты тарифа пора выбрать и подключить домен. Его можно купить здесь же, в панели управления – лучший вариант для новичка. Всё само собой заработает, главное – выберите название домена, отражающее направленность сайта. Чтобы запоминалось и ассоциировалось. Также можете купить домен у любого другого регистратора, но в этом случае придётся немного поморочиться, прикрепляя его к сайту. Инструкция там есть, если что.

uKit хорош тем, что, выбрав его, новичок почти гарантированно получит результат. То есть создаст сайт и сможет привлечь к нему целевую аудиторию.
Дмитрий Луценко, https://uguide.ru

Когда сайт получит домен и будет опубликован, автоматически подключится SSL (https вместо http). Теперь самое время поработать с интеграциями, если они вам нужны. Добавьте на сайт калькулятор услуг, онлайн-консультанта, кнопки соцсетей, синхронизируйте его с CRM и обязательно с сервисами сбора статистики (Yandex/Google).

После того, как всё будет готово к приёму посетителей, подождите пару недель и займитесь продвижением. Сайт без посещаемости – пустышка. Самый простой способ «толкнуть» молодой сайт – запуск контекстной рекламы. Совершенно случайно разработчики uKit добавили рекламный модуль. Он выглядит как понятный пошаговый мастер, который предложит выбрать варианты раскрутки, поисковые системы, ключевые фразы, регион целевой аудитории и бюджет рекламной кампании. В конце нажмёте «ОК», и вскоре на сайт начнут заходить потенциально заинтересованные люди.

Выводы

uKit – отличный вариант для начинающих разработчиков сайтов. Уютный и эффективный. Если у вас есть какая-то доходная деятельность, создание сайта поможет заполучить больше клиентов. Продажа товаров или услуг – неважно. С тем и другим конструктор хорошо справляется. Вы тоже справитесь, даже если только сегодня узнали о существовании конструкторов сайтов.

Самое важное – подготовить достойный контент. Сформулировать предложение, привлекательно подать услуги, проиллюстрировать примерами, отзывами, лицензиями и прочими доказательствами компетенции. uKit сильно упрощает работу новичкам, но наполнять страницы качественными, уникальными материалами, увы, не обучен. Возможно, в будущем завезут и такую штуку, но пока остаётся довольствоваться лёгким созданием и раскруткой сайтов в поисковых системах.

Реклама. ООО «ЮКОЗ МЕДИА». ИНН 771062837 ukit.com

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph