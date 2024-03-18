Создаём первый сайт в uKit без опыта

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Конструктор бизнес-сайтов uKit – зарекомендовавший себя сервис, учитывающий потребности своей целевой аудитории. Речь идёт о предпринимателях всевозможных сфер бизнеса, которые хотят самостоятельно создать сайт и успешно обслуживать его. Как правило, эти люди являются обычными пользователями ПК без специфических навыков. Умеют пользоваться браузером, текстовым редактором, какими-то приложениями для работы и развлечений. Такого уровня умений хватает для создания визитки, лендинга или интернет-магазина.

Конструктор заботливо подсовывает массу упрощений, малозначимых для опытного разработчика, зато серьёзно облегчающих достижение цели новичку. Например, встроенный модуль для запуска контекстной рекламы позволит поднять свежий сайт в поисковой выдаче без погружения в тонкости процесса. Настройки оформления устроены таким образом, чтобы страховать от грубых ошибок – в uKit трудно сделать откровенно страшный сайт. Гибкая система бэкапов, перемотка действий также придают уверенности. Любые ошибки лечатся в пару кликов.

Для обслуживания сайта можете использовать мобильное приложение – удобно вносить быстрые изменения. Для его создания рекомендуем сесть за ПК – большой экран, комфорт манипуляций и т. д. Для сайта нужно подготовить тексты, цифры, ссылки, изображения и прочие материалы. Если вы не знаете, какой должна быть структура, изучите подобные ресурсы. Также шаблоны в uKit являются отличной подсказкой на тему, каким должен быть сайт для той или иной ниши, и чем его следует наполнять.

Начало работы

Первое дело – регистрация. Затем необходимо выбрать шаблон. Их более 500 штук. Не так уж сильно отличаются между собой по стилю, но смотрятся вполне привлекательно. Есть возможность выбора среди лучших экземпляров, наиболее популярным, одностраничным и универсальным.

uKit вызывает доверие тем, что не пытается охватить запросы разных групп пользователей. Он для новичков и только. Всё заточено под них, чтобы облегчить необычную работу и помочь достичь поставленных целей.

Евгений Куликов, https://konstruktorysajtov.com

Шаблоны распределены по 40 категориям, представляющих разные ниши бизнеса. Внутри – по 10-15 вариантов для конкретных направлений. Например, магазин автозапчастей, веб-разработчик, музыкант, фотограф, ресторан японской кухни, доставка еды, риелтор, модель, турагентство и прочие.

Ценность шаблонов заключается в том, что они дают образцы структуры и наполнения для выбранной ниши. Если совсем лень заморачиваться, то кратчайший путь в том, чтобы убрать демо-контент, добавив на его место аналогичный по смыслу свой. Причём, уникальный. Нельзя копировать тексты, оставлять стоковые картинки, брать их у кого-то и т. д. Это важный фактор для продвижения. Понятно, всё должно быть грамотно и симпатично сделано.

До выбора посмотрите шаблоны в полноэкранном режиме. Примерно так же будет выглядеть и ваш сайт. Если нет вашего направления, это нестрашно. Возьмите что-то смежное, главное – это структура, данные внутри шаблона всё равно придётся менять на свои.

Далее выберите доменное имя. Это будет бесплатный временный поддомен сайта, поэтому название роли не играет – всё равно будете его менять на домен 2 уровня позже. При входе в админку посмотрите коротенькую инструкцию, она расскажет, где и что искать по настройкам.

Настройка сайта

Редактор страниц позволяет менять структуру, оформление и добавлять контент. Слева находится меню с разделами, справа отображается выбранная страница, холст для работы. Разделы такие:

Страницы – здесь вы добавляете, удаляете страницы сайта, меняете их порядок в меню, работаете с SEO-настройками. Юкит поддерживает двухуровневое меню, поэтому есть пространство для построения вложенной навигации по сайту. Тут уже находится конструктор всплывающих окон – используйте их для важных объявлений, предупреждений и т. д. Конструктор – добавление виджетов и блоков на сайт, формирование структуры и контента страниц. Перемещение, удаление, замена, копирование – всё делается здесь. Дизайн – выбор цветовой схемы сайта и шрифтовой пары, что позволит изменить общий внешний вид за пару кликов. Тут же выбирается фон, добавляются анимации, кнопка «Наверх». Также активируйте, если нужно, версию сайта для людей с плохим зрением. Адаптивная версия сайта – переключение между десктопным и мобильным представлением. Их можно редактировать раздельно, хотя обычно это не требуется. По умолчанию всё выглядит хорошо.

Ниже расположены кнопки перемотки действий, доступа к справочному разделу и режиму предпросмотра – увидите проект в том формате, что и будущие посетители.

uKit многое упрощает, но, конечно, тексты и офферы за вас он не сделает. Поэтому сосредоточьте основное внимание на качественном наполнении сайта. Всё остальное делается проще.

Сергей Гаврилов, https://site-builders.ru

Итак, сначала нужно определиться, какие страницы нужны для вашего сайта. Если они уже есть на макете, оставьте, если нет – добавьте новые, удалите лишние. Страницы с шаблона проще отредактировать, чем переделывать заново – тем более, они подсказывают своим видом, что и как размещать. В идеале вы просто проработаете шаблон, заменив контент, и получите готовый сайт.

Любая веб-страница в uKit является комбинацией виджетов и их настроек: текст, картинка, иконка, слайдер, меню, галерея, разделитель, пробел, карточка, спойлер, таблица, этапы, отзывы, таймлайн, таймер обратного отсчёта, прайс, поиск, цитата, HTML-код, контакты, карта, файл, видео. Перетащите на холст виджет в нужное место, потом кликните по нему, слева откроются доступные настройки – посмотрите, что там есть, поэкспериментируйте, добиваясь наилучшего вида.

Старайтесь придерживаться единства стиля и оформления. Пары шрифтов и цветовая гамма задают общий тон, который трудно испортить, но возможно. Используйте изображения хорошего качества. uKit умеет автоматически сжимать картинки, не превращая их в кашу, так что можете предварительно не обрабатывать их – страницы всё равно будут быстро загружаться.

За функциональность магазина отвечает виджет «Товар магазина». Там вы настроите витрину, корзину добавите товары, средства приёма оплаты, доставки и многое другое. Интерфейс простой, всё наглядно. Подключать внешние сервисы (онлайн-оплата, к примеру) нужно после подключения домена 2 уровня. Стартовый поддомен нигде фигурировать не должен – полезен только во время работы над сайтом.

За управление блогом отвечает виджет «Информер новостей». Здесь вы можете верстать статьи, в том числе, на будущее – есть отложенная публикация. Интерфейс блога не очень удобный, но Юкит и не является полновесным новостным движком. Используйте эти возможности для выкладки важных новостей, тематических статей для большего охвата ключевых слов по тематике сайта.

Подготовка сайта, публикация, продвижение

В левом верхнем углу редактора находится кнопка входа в панель управления. После завершения работы над страницами сайта пора выбрать тариф и подключить домен. Всё это делается здесь.

Если у вас лендинг или визитка, выбирайте тариф «Базовый». Он стоит $10/мес или $84/год, то есть при годовой оплате получаете скидку в 30%. «Магазин» стоит $12/мес $101/год. В обоих случаях вы получите все необходимые функции, неограниченный хостинг, премиальную техподдержку, бесплатный SSL к домену и неограниченные SMS-уведомления, полученные от посетителей с виджета заказа обратного звонка.

После оплаты тарифа пора выбрать и подключить домен. Его можно купить здесь же, в панели управления – лучший вариант для новичка. Всё само собой заработает, главное – выберите название домена, отражающее направленность сайта. Чтобы запоминалось и ассоциировалось. Также можете купить домен у любого другого регистратора, но в этом случае придётся немного поморочиться, прикрепляя его к сайту. Инструкция там есть, если что.

uKit хорош тем, что, выбрав его, новичок почти гарантированно получит результат. То есть создаст сайт и сможет привлечь к нему целевую аудиторию.

Дмитрий Луценко, https://uguide.ru

Когда сайт получит домен и будет опубликован, автоматически подключится SSL (https вместо http). Теперь самое время поработать с интеграциями, если они вам нужны. Добавьте на сайт калькулятор услуг, онлайн-консультанта, кнопки соцсетей, синхронизируйте его с CRM и обязательно с сервисами сбора статистики (Yandex/Google).

После того, как всё будет готово к приёму посетителей, подождите пару недель и займитесь продвижением. Сайт без посещаемости – пустышка. Самый простой способ «толкнуть» молодой сайт – запуск контекстной рекламы. Совершенно случайно разработчики uKit добавили рекламный модуль. Он выглядит как понятный пошаговый мастер, который предложит выбрать варианты раскрутки, поисковые системы, ключевые фразы, регион целевой аудитории и бюджет рекламной кампании. В конце нажмёте «ОК», и вскоре на сайт начнут заходить потенциально заинтересованные люди.

Выводы

uKit – отличный вариант для начинающих разработчиков сайтов. Уютный и эффективный. Если у вас есть какая-то доходная деятельность, создание сайта поможет заполучить больше клиентов. Продажа товаров или услуг – неважно. С тем и другим конструктор хорошо справляется. Вы тоже справитесь, даже если только сегодня узнали о существовании конструкторов сайтов.

Самое важное – подготовить достойный контент. Сформулировать предложение, привлекательно подать услуги, проиллюстрировать примерами, отзывами, лицензиями и прочими доказательствами компетенции. uKit сильно упрощает работу новичкам, но наполнять страницы качественными, уникальными материалами, увы, не обучен. Возможно, в будущем завезут и такую штуку, но пока остаётся довольствоваться лёгким созданием и раскруткой сайтов в поисковых системах.

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