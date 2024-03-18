Депутаты утвердили корректировку бюджета города на 2024 год Общество

27 марта состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода, повестка которого включала 18 вопросов. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при теракте 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

В ходе заседания депутаты поддержали предложенную департаментом финансов корректировку бюджета Нижнего Новгорода на текущий год, согласно которой доходы и расходы увеличены на 2 млрд 141 млн 700 тыс. руб и 2 млрд 152 млн 700 тыс. руб соответственно.

Средства будут направлены на капитальный ремонт дорог, устройство архитектурно-художественного освещения объектов по улице Черниговской и Верхне-Волжской набережной, строительство спортивных площадок в детских оздоровительных лагерях МАУ МЦ "Надежда" - "Маяк", "Зеленые дубки", "Олимпийские надежды" и на турбазе "Гребешок".

Также среди статей расходов - выплаты на компенсацию затрат по приобретению путевок на отдых и оздоровление детей участников СВО, расселение граждан, строительство очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера "Силикатное" и прочее.

Обновленные параметры бюджета на 2024 год с учетом предлагаемых изменений составляют: доходы – 75 858,5 млн руб, расходы – 79 751 млн руб, дефицит – 3 892,5 млн руб.

Кроме того, на заседании Думы приняты изменения в Устав города. Проведение данной процедуры обусловлено необходимостью приведения нормативной базы муниципалитета в соответствие с федеральным законодательством. Проект решения касается более десятка различных направлений.

Первая статья Устава дополняется указанием на то, что Нижний Новгород является "Городом трудовой доблести". Статус присвоен городу Указом президента РФ за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В ходе заседания рассмотрены изменения в Прогнозный план приватизации, Перечень муниципального имущества и в Положение о контрольно-счетной палате. Заслушан отчет Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами о работе за 2023 год. Одобрена передача акций АО "Нижегородские канатные дороги" в собственность региона.

Также согласована инициатива гимназии №184 Ленинского района об увековечении памяти участника специальной военной операции Александра Лихачева, погибшего в июле прошлого года при выполнении боевого задания. Мемориальная доска будет установлена на фасаде образовательного учреждения.

На заседании председатель городской Думы Олег Лавричев поздравил коллег с 30-летием Думы и пожелал дальнейших успехов в работе на благо горожан.

Помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Евгения Лебедева Сергей Васильев от лица председателя парламентского Комитета по обороне Андрея Картаполова вручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву и председателю городской Думы Олегу Лавричеву Почетные грамоты за участие в формировании и отправке гуманитарных конвоев в зону СВО.