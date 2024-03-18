Топливные карты в Нижнем Новгороде от Кардекс для заправки топливом автомобилей юр лиц и ИП

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Множество фирм РФ, а также индивидуальные предприниматели удостоверяются в очень высокой действенности применения топливных карт. Топливные карты (ТК) представляют из себя функциональные финансовые средства, которые достаточно ускоряют финансовую документацию, могут помочь уменьшить денежные издержки.
Топливные карты в Нижнем Новгороде от компании Кардекс – универсальный и результативный метод оплаты горючего на заправках РФ и стран СНГ. По факту – специальный симбиоз банковской и скидочной карт. Аналогичные технологии очень популярны среди крупных автотранспортных и логистических организаций.
Для сохранения и обмена информацией ТК снабжаются микрочипами, магнитной полосой или штрих-кодом. Решения с микрочипами в нынешнее время признаются особо популярными за счет своей функциональности и надежности.
Современный рынок Российской Федерации предоставляет несколько видов заправочных карт, которые различаются своим форматом, потенциалами и параметрами обслуживания. При этом принцип функционирования у всех них очень подобный.
Имеется 2 главных типа карт:
Проанализируем их принципиальные отличия более детально далее.
Оба типа карт могут быть аналоговыми, т.е. разработанными на пластике и виртуальными, работающими в мобильном приложении.
Характерной индивидуальностью монобрендовых карт считается привязка к одному поставщику – ВИНК. Ведущими влиятельными вертикально-интегрированными компаниями РФ являются Лукойл, Газпромнефть и Роснефть.
Эти компании реализуют следующие виды монобрендовых карт:
Их основным недостатком считается то, что все они позволяют заправляться на АЗС только брендовой сети, на сетях своих конкурентов они совершенно бесполезны.
В этом деле мультибрендовые карты обладают настоящей гибкостью и многофункциональностью, так как дают возможность рассчитываться на различных сетях АЗС во всех субъектах России. В текущее время на территории государства действуют около 12 000 заправок, собственно по ним и можно внести плату за выбранные типы топлива.
Наиболее популярными компаниями, реализующими мультибрендовые карты считаются:
Все карты предоставляют разнообразные друг от друга условия для оплаты горючего на АЗС, а также ряд дополнительных услуг (шинмонтаж, мойки для машин, питание для шоферов). Для того, чтобы достигнуть предельной выгоды, стоит очень ответственно отнестись к изучению существующих предложений и выбрать среди них наиболее правильное в конкретном случае.
Главные вопросы при подборе топливной карты:
Карты открывают доступ к обширному набору преимуществ:
Важно серьезно подойти к вопросу подбора топливной карты, изучив преимущества и недостатки компаний, которые их продают. Для Нижнего Новгорода рекомендуем использовать топливные карты от компании Кардекс.
Фото предоставлено ООО «КАРДЕКС»
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