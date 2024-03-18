Топливные карты в Нижнем Новгороде от Кардекс для заправки топливом автомобилей юр лиц и ИП

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Множество фирм РФ, а также индивидуальные предприниматели удостоверяются в очень высокой действенности применения топливных карт. Топливные карты (ТК) представляют из себя функциональные финансовые средства, которые достаточно ускоряют финансовую документацию, могут помочь уменьшить денежные издержки.

Топливные карты в Нижнем Новгороде от компании Кардекс – универсальный и результативный метод оплаты горючего на заправках РФ и стран СНГ. По факту – специальный симбиоз банковской и скидочной карт. Аналогичные технологии очень популярны среди крупных автотранспортных и логистических организаций.

Для сохранения и обмена информацией ТК снабжаются микрочипами, магнитной полосой или штрих-кодом. Решения с микрочипами в нынешнее время признаются особо популярными за счет своей функциональности и надежности.

Виды топливных карт для бизнеса

Современный рынок Российской Федерации предоставляет несколько видов заправочных карт, которые различаются своим форматом, потенциалами и параметрами обслуживания. При этом принцип функционирования у всех них очень подобный.

Имеется 2 главных типа карт:

Монобрендовые;

Мультибрендовые.

Проанализируем их принципиальные отличия более детально далее.

Оба типа карт могут быть аналоговыми, т.е. разработанными на пластике и виртуальными, работающими в мобильном приложении.

Монобрендовые топливные карты

Характерной индивидуальностью монобрендовых карт считается привязка к одному поставщику – ВИНК. Ведущими влиятельными вертикально-интегрированными компаниями РФ являются Лукойл, Газпромнефть и Роснефть.

Эти компании реализуют следующие виды монобрендовых карт:

Ликард (относится «Лукойл),

Опти 24 (выпускает «Газпром Нефть»);

РН-Карт (реализует «Роснефть»).

Их основным недостатком считается то, что все они позволяют заправляться на АЗС только брендовой сети, на сетях своих конкурентов они совершенно бесполезны.

Мультибрендовые топливные карты

В этом деле мультибрендовые карты обладают настоящей гибкостью и многофункциональностью, так как дают возможность рассчитываться на различных сетях АЗС во всех субъектах России. В текущее время на территории государства действуют около 12 000 заправок, собственно по ним и можно внести плату за выбранные типы топлива.

Наиболее популярными компаниями, реализующими мультибрендовые карты считаются:

Кардекс; Мастерс; Полный бак; E1 Card; ППР.

Выбор топливной карты: рекомендации

Все карты предоставляют разнообразные друг от друга условия для оплаты горючего на АЗС, а также ряд дополнительных услуг (шинмонтаж, мойки для машин, питание для шоферов). Для того, чтобы достигнуть предельной выгоды, стоит очень ответственно отнестись к изучению существующих предложений и выбрать среди них наиболее правильное в конкретном случае.

Главные вопросы при подборе топливной карты:

Какими сетями заправок желают пользоваться водители по пути следования на маршруте? Какой размер скидки на горючее учтен при оплате? Какое количество заправок включено в сеть? Как дорого стоит помесячное обслуживание. Есть ли наценка на каких-либо сетях и на какие конкретно виды горючего. Существование постоянной телефонной поддержки. Подключение к ЭДО.

Достоинства топливных карт

Карты открывают доступ к обширному набору преимуществ:

Электронный документооборот (ЭДО), облегчающий работу бухгалтерии.

Налоговый вычет 20% НДС от используемой суммы денег.

Дополнительная скидка на топливо на партнерских сетях – до 10%.

Комфортная оплата подключенных дополнительных сервисов.

Полный контроль затрат и снижение вероятности нецелевого использования финансовых средств предприятия.

Важно серьезно подойти к вопросу подбора топливной карты, изучив преимущества и недостатки компаний, которые их продают. Для Нижнего Новгорода рекомендуем использовать топливные карты от компании Кардекс.

Фото предоставлено ООО «КАРДЕКС»

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