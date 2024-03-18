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Дизельные генераторы ТСС надежное решение для непрерывного электроснабжения

28 марта 2024 11:34  [55]

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ТСС – один из ведущих производителей дизельных генераторов высокого качества. Предприятие использует детали от ведущих мировых производителей, поэтому может обеспечить надежную работу и долгий срок службы своей продукции.

Гарантия

Гарантийный срок для дизельных генераторов ТСС зависит от модели. Производитель предоставляет гарантию на оборудование в течение 2-3 лет после покупки. Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатную замену деталей, и ремонт в случае неисправности. Чтобы гарантия была действительной, важно соблюдать условия эксплуатации и регулярно проводить техническое обслуживание.

Быстрая окупаемость

Станции, который предлагает вниманию покупателей официальный сайт ТСС, обладают высокой эффективностью и экономичностью, что позволяет снизить затраты на выработку электроэнергии и обеспечить надежный источник питания в случае отключения основной сети. Аппарата этой марки имеют длительный срок службы и требуют минимальных затрат на обслуживание. Они идеально подходят для использования в условиях, где стабильное электроснабжение критически важно:

  • на производственных предприятиях,
  • в больницы, банках, торговых центрах.

Вложения в покупку дизельного генератора быстро окупаются за счет уменьшения рисков остановки работы предприятия и потерь, связанных с простоем оборудования. В случае отключения основного источника электроэнергии генератор позволит сохранить работоспособность оборудования, защитить данные и исключить задержки в производственных процессах.

Европейский уровень

Продукция ТСС имеет высокую мощность, она максимально надежна и долговечна. Благодаря экономичности и эффективности она широко применяется в различных отраслях промышленности, на объектах жилого и коммерческого назначения. Станции на солярке можно использовать в качестве постоянного источника электропитания для удаленных объектов, таких как нефтяные вышки, газопроводы, шахты и т.д. Изделия отвечают высоким стандартам качества и безопасности, что подтверждается сертификатом Таможенного союза.

О производителе

ТСС – надежный производитель и разработчик дизельных электростанций, бензогенераторов, строительного и сварочного оборудования. Продукция компании ихвестна во всем мире, особенно широко ее используют в странах СНГ. Производственные площади компании находятся в России (Ивантеевка, Московская обл). Предприятие производит широкий ассортимент продукции различных мощностей и модификаций, с учетом потребностей и требований современных потребителей. Его оборудование отвечает самым высоким стандартам качества и безопасности, что гарантирует надежность и долгий срок службы. В ассортименте производителя большое количество моделей электростанций разного типа, электрооборудование и инструменты.

Фирма обеспечивает:

  • полную техническую поддержку;
  • конкурентоспособные цены;
  • гарантийное и постгарантийное обслуживание;
  • быструю доставку и удобные условия оплаты.

Выбирая ТСС, покупатель платит за надежность, качество и профессионализм. Официальный сайт дистрибьютора дизельных генераторов TSS в России дает всем желающим возможность приобрести электростанцию нужной мощности и технических характеристик. На сайте дистрибьютора есть информация о моделях, их характеристиках, ценах, условиях покупки и гарантии. Там можно ознакомиться с отзывами клиентов и получить консультацию по выбору и эксплуатации дизельного генератора TSS. Профессионалы смогут подобрать оптимальное решение для каждого проекта.

Реклама. ООО «Группа компаний ТСС». ИНН 7702325027 tss-russia.com

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