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Культура и отдых

Постановка театра "Вера" отмечена дипломом на театральном форуме в Беларуси

30 марта 2024 12:06  [89] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский театр "Вера" показал спектакль "Приключения Тома Сойера" в программе XVII  Международного молодежного театрального форума "М.@rt.контакт" в  городе Могилеве (Республика Беларусь). Как сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода, в этом году в программу форума вошли 23 спектакля из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана и России.

Постановка театра "Вера" впервые была сыграна на чужой площадке и на большой зрительный зал. В департаменте отметили, что спектакль "Приключения Тома Сойера" режиссера Андрея Богданова был отмечен на форуме специальным дипломом "За актерский ансамбль".

Оценивали спектакли международного форума экспертное жюри, в состав которого вошли театральные деятели разных стран. Кроме того, работало молодежное жюри из студентов РАТИ-ГИТИС (Москва) и проводилось зрительское голосование.

Ранее сообщалось, что музыкальное шоу-спектакль "12 стульев" покажут этой весной в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что Нижегородская область одержала победу среди постановок молодежных театров на V окружном фестивале "Театральное Приволжье".

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Теги:
Спектакль Театры Форум
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