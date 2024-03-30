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Культура и отдых

Нижегородцы могут представить культурные проекты на соискание гранта президента РФ

31 марта 2024 09:06  [1] Культура и отдых
Минкульт России объявил о старте конкурсного отбора на гранты президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Соискателями гранта могут выступать как физические лица, так и организации культуры и искусства, научные и образовательные учреждения независимо от их организационно-правовой формы. Заявки принимаются до 1 мая 2024 года. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Гранты президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства присуждаются ежегодно на конкурсной основе. На гранты могут претендовать проекты, содействующие сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формированию единого культурного пространства, созданию культурных ценностей, сохранению культурного наследия России и распространению лучших достижений в сфере культуры и искусства, а также направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма.

В рамках грантового конкурса предусмотрено несколько направлений: музыкальное искусство; библиотечное дело; музейное дело; театральное искусство; хореографическое искусство; цирковое искусство; изобразительное искусство; декоративно-прикладное искусство; народные художественные промыслы; кинематография.

Размер выделяемого гранта на реализацию творческого проекта составляет 1 млн рублей в виде целевой безвозмездной субсидии.

Грантополучатель должен реализовать заявленный проект в период с 1 мая до 1 декабря 2025 года.

Подробная информация о заявочной кампании и необходимых документах размещена на сайте Минкультуры России: https://culture.gov.ru/about/departments/departament_turizma_i_regionalnoy_politiki/contest/896111/.

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