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ЮФ "Инмар": не дали банку взыскать кредит умершего супруга с его детей

02 апреля 2024 10:09  [82]

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В юридическую фирму «Инмар» обратилась клиентка, с которой банк требовал выплатить пятьсот тысяч рублей по кредиту умершего супруга.

Из материалов стало известно, что брак расторгли еще в 2013 году. Бывший муж клиентки в 2014 году взял в банке кредит на сумму около шестисот тысяч рублей, из них выплатил порядка двухсот тысяч, а остальные деньги не возвращал. Кредит был выдан сроком на 5 лет – до 2019 года, а заемщик умер в 2021 году.

Поскольку брак был расторгнут, клиентка не является наследницей умершего. Однако, банк попросил суд запросить наследственное дело у нотариуса. Из документов нотариуса суд узнал, что у умершего есть двое совершеннолетних детей, которые приняли наследство. Клиентку признали ненадлежащим ответчиком и привлекли к участию в деле двоих детей умершего.

По закону в наследство входит не только имущество, но и долги умершего, а значит дети умершего стали обязаны выплатить долги за наследодателя. Однако, в описываемой ситуации из-за отлаженной работы юристов ЮФ «Инмар» банку отказали в удовлетворении иска и не вернули деньги.

Юристы заметили, что банк из-за внутренних процессов в организации, связанных с реорганизацией, забыл подать иск и вспомнил об этом спустя 4 года. По закону срок исковой давности составляет 3 года. Для обязательств, у которых срок исполнения определен конкретной датой, 3 года отсчитываются с этой даты. Применительно к описываемой ситуации можно сказать, что если кредит надо было полностью оплатить в феврале 2019 года, то иск в суд о возврате неуплаченной суммы необходимо подать до февраля 2022 года.

Несмотря на определенный в законе срок банк, полагаясь на удачу, решил подать иск только весной 2023 года. Однако, юристы ЮФ «Инмар» верят в нормы права и соответствующие доказательства, а не удачу. Подготовив пакет процессуальных документов, юристам удалось убедить суд в нарушении процессуальных сроков банка. После шести судебных заседаний суд отказал кредитной организации в удовлетворении требований и вынес решение в пользу клиентов ЮФ «Инмар».

Реклама. ООО Юридическая Фирма «Инмар». ИНН 2536319804 inmarlegal.ru

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