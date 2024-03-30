Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 апреля 2024 11:34  [35] "Мастерская новых медиа" объявила набор на новый поток для медийщиков
02 апреля 2024 11:11  [69] Нижегородцы приглашаются к участию в экомарафоне "Сдай макулатуру – спаси дерево"
02 апреля 2024 10:56  [88] МегаФон разогнал интернет в месте проведения Чемпионата России по мотокроссу
02 апреля 2024 10:12  [112] Аэропорт Нижнего Новгорода готовится к летнему сезону
02 апреля 2024 10:02  [117] Нижегородские "Поезда здоровья" в апреле посетят 18 муниципалитетов
02 апреля 2024 09:54  [132] Ведущие рестораторы по приглашению ОМК оценят общепит Выксы
02 апреля 2024 09:43  [139] Три нижегородца вышли в финал Национальной премии "Россия – страна возможностей"
02 апреля 2024 09:14  [135] Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с возможным подтоплением микрорайона Боталово-4
02 апреля 2024 08:48  [150] Юрий Шалабаев поручил уделить внимание благоустройству в Нижегородском районе
01 апреля 2024 19:00  [268] Программа ресурсной поддержки для добровольцев появилась в Нижегородской области
Общество

МегаФон разогнал интернет в месте проведения Чемпионата России по мотокроссу

02 апреля 2024 10:56  [88] Общество

Накануне регионального этапа российских соревнований в городе Дзержинск Нижегородской области скорость мобильного интернета в девайсах абонентов оператора выросла в среднем на 20-25%. Это стало возможным благодаря рефармингу сети – переводу частот из 2G и 3G-стандартов в современный стандарт 4G (LTE). Инженеры МегаФона активировали дополнительный высокочастотный диапазон на базовых станциях в разных районах второго по величине города региона, где проживают более 200 тысяч человек. 

Среди локаций, где дзержинцы могут ощутить более высокие скорости мобильного интернета, – центральная часть города. На улицах Циолковского и Гайдара расположены крупнейший офисный центр, отделения банков, магазины, турагентства, медицинские и оздоровительные центры, кафе, рестораны, а также в районе стадиона "Салют" на улице Комбрига Патоличева. Преобразования коснулись также территории одного из оборонных предприятий, участка промзоны и большого жилого массива в районе улицы Новомосковская, где находятся общеобразовательная и музыкальная школы.

В этом году в Дзержинске пройдет один из этапов Чемпионата России по мотоспорту, который примет на своей территории спортсменов со всей страны. 

"Приятно, что в Дзержинске впервые пройдут соревнования такого высокого ранга. Мотогонки – один из самых зрелищных и увлекательных видов спорта. Болельщикам вдвойне приятно будет наблюдать за гонщиками, имея под рукой смартфон со скоростным мобильным интернетом. Это позволит не только в режиме онлайн делиться с друзьями фото и видео, но и вести прямые трансляции, заряжая всех знакомых любовью к одному из самых сложных технических видов спорта и высоким скоростям. Мы не могли обойти вниманием такое событие и работали на опережение. В прошлом году была модернизирована каждая третья базовая станция в Дзержинске. В этом году работы продолжаются", – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

По данным независимого исследования международной компании Ookla®, в четвертом квартале 2023 года медианная скорость скачивания у МегаФона в Нижнем Новгороде составила 37,34 Мбит/с, что выше показателей конкурентов. 

Реклама. ПАО "МегаФон" https://nn.megafon.ru/

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph