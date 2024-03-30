Нижегородские школьники могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС Общество

Компания МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о запуске виртуального формата консультаций для абитуриентов Нижегородской области. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими абитуриентами пройдут на цифровой платформе МТС Линк. Лучшие участники первичного отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

В этом году предварительный отбор абитуриентов на базе МТС Линк будет проходить на два направления: актерский факультет и факультет сценографии (кафедра искусства грима).

Предварительные онлайн-консультации на актерский факультет ГИТИСа для нижегородцев пройдут 18-19 апреля 2024 года с 12:00 до 18:00. На мероприятие приглашаются ребята, которые хотят поступить в театральный ВУЗ и связать свою жизнь со сценой. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Георгиевна Николаева. В первый день консультаций 18 апреля в 11:00 мастер поделится профессиональными секретами, даст рекомендации и ответит на вопросы начинающих артистов.

Желающим принять участие в отборочном туре на актерский факультет предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагога с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

Выбранные произведения должны быть небольшими по объему - на выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут. Оценивается, прежде всего, глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей. Для участия в творческой онлайн-встрече и цифровых консультациях ребятам нужно заранее пройти обязательную регистрацию по ссылке. После этого каждый участник получит приглашение и индивидуальное время для консультации.

Поступающим на факультет сценографии по направлению «Художник по гриму» необходимо выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена. Нарисовать эскиз грима персонажа предлагается в любой технике. Оценивать ребят в этом направлении будет руководитель мастерской кафедры искусства грима ГИТИСа Евгения Юрьевна Малинковская. Профориентационная встреча с мастером состоится 19 апреля в 11.00, а уже с 12.00 до 16.00 в этот день пройдут онлайн-консультации будущих гримеров. Для участия школьникам и выпускникам профильных учебных заведений необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Количество мест на мастер-классы и онлайн-консультации ограничено. Участие бесплатное. По результатам предварительных испытаний самые талантливые участники будут рекомендованы для поступления в ГИТИС.

«Нижегородцы ежегодно проявляют большую активность, принимая участие в совместных с ГИТИСом отборах как самостоятельно, так и целыми творческими коллективами. И это не удивительно – сегодня цифровые технологии предоставляют возможность встречи с мастером тет-а-тет, не выезжая за пределы региона. Для ребят, поступающих в вуз, такая консультация может стать счастливым проходным билетом в театральное будущее», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.



Фото: пресс-служба МТС

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