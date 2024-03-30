Росгвардейцы встретились с родственниками погибших товарищей в нижегородском Парке Победы Общество

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

В рамках акции "Своих не бросаем" в нижегородском Парке Победы прошла традиционная встреча, на которую были приглашены вдовы, родители и дети погибших при исполнении воинского и служебного долга сотрудников.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

По поручению начальника Управления Росгвардии по Нижегородской области полковника полиции Вадима Медведева с родственниками погибших росгвардейцев встретился заместитель начальника регионального ведомства по военно-политической работе полковник Сергей Ильин.

"Встречи с вами, с близкими сослуживцев, которых уже нет рядом, являются нашей незыблемой традицией. Росгвардия уделяет пристальное внимание решению насущных проблем родных и близких погибших товарищей. Забота о семьях – наш почётный долг. Ничем нельзя восполнить утрату близких людей. У вашей боли нет срока давности. Ради мира на земле ваши мужья отдали самое дорогое. Но проявление внимания и заботы, моральная поддержка – это самое малое, что мы можем и должны сделать для вас. Низкий поклон вам за стойкость, терпение и силу духа", - обратился к присутствующим Сергей Ильин.

Почетными гостями стали представители Нижегородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Ярослава Лапковская и православного движения волонтеров имени "Георгия Победоносца" Евгения Гайфуллина.

Слова благодарности и поддержки членам семей погибших также выразили заместители председателя Совета ветеранов Управления Росгвардии по Нижегородской области генерал-майор милиции в отставке Иван Кладницкий и полковник милиции в отставке Евгений Крупников.

Божественную литургию и панихиду по погибшим воинам у памятника "Слава Героям Росгвардии" провел помощник благочинного Нижегородского округа по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Нижегородской епархии протоиерей Андрей Кириллов.

Ранее сообщалось, что обсуждение единого механизма реабилитации участников СВО прошло в Нижнем Новгороде.

