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Бизнес

"Будущее региона": "Ростелеком" представил нижегородскому бизнес-сообществу проектный офис

03 апреля 2024 14:03  [104] Бизнес

"Ростелеком" выступил digital-партнером бизнес-форума "Будущее региона – 2024", который прошел в конце марта в Нижнем Новгороде. Оператор презентовал участникам делового мероприятия проектный офис как перспективный формат сотрудничества с крупными клиентами. Новое подразделение компании занимается разработкой и внедрением отраслевых решений для предприятий регионов ПФО.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"Ростелеком" накопил обширный опыт по внедрению технологических решений для крупных корпоративных клиентов. Компания реализует проекты в различных сферах на территории РФ. Однако разработки, востребованные, например, за Уралом, не всегда подходят предприятиям европейской части страны. Чтобы быть ближе к региональным заказчикам, мы пошли по пути формирования проектного офиса как центра компетенций для решения прикладных задач. На основании потребностей клиентов мы создали отраслевой портрет регионов ПФО и выбрали четыре ключевых направления деятельности нового офиса. Это автоматизация различных инженерных систем и производственных процессов, цифровая трансформация производств, создание ИТ-инфраструктуры и внедрение человекоцентричных решений".

Директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции "Волга" ПАО "Ростелеком" Владимир Устюжанинов выступил в тематическом блоке форума, посвященном крупным инфраструктурным проектам, которые реализуются в регионе.

Он отметил, что сотрудники нового подразделения компании вплотную занимаются разработкой проектов. Самые востребованные кейсы — в сфере автоматизации. Типовая задача — объединить разрозненные системы в единое целое. 

Так, например, сейчас реализуется проект для одного торгового центра. Микроклимат в помещениях заказчика обеспечивают вентиляционные установки, кондиционеры и система отопления. Но всё это отдельные компоненты. Задача "Ростелекома" — наладить их взаимосвязь и обеспечить экономию потребления энергоресурсов порядка 10-15%. 

Аналогичное решение — с насосными станциями на сети водоснабжения, которым требуется автоматизация. Только это уже другие масштабы — не одно здание, не отдельный узел, а целая инженерная инфраструктура водоканала. 

Владимир Устюжанинов, директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции "Волга" ПАО "Ростелеком": 
"Компании обращаются к нам с разными запросами: одному предприятию требуется модернизации системы регулирования микроклимата, другому — автоматизация сбора параметров с технологического оборудования на газораспределительной сети, третьему — реинжиниринг для замены вышедшего из строя импортного оборудования на отечественное. Чтобы понять проблему клиента, мы детально ее изучаем и подбираем оптимальное варианты с наименьшими затратами. Для этого используем не только собственные, но и партнерские разработки. Словом — всецело помогаем предприятиям подняться на новый уровень технологического развития".

Демозона проектного офиса откроется в Нижнем Новгороде в конце мая. Она расположится по адресу пр. Гагарина, 11/11. В технологичном пространстве можно будет протестировать различные решения для цифровизации бизнес-процессов.

Бизнес-форум "Будущее региона" проводится в Нижнем Новгороде четырнадцатый раз. Его организатором выступает издание "Деловой квартал".

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Теги:
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