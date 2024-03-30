Движение транспорта ограничат на улице Пожарского в апреле Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Пожарского напротив дома №1 по улице Большой Покровской. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничение будет действовать: с 20.00 5 апреля до 08.00 8 апреля; с 20.00 12 апреля до 08.00 15 апреля; с 20.00 19 апреля до 08.00 22 апреля.

"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Для беспрепятственного подъезда к жилым домам в этот период будет введено двустороннее движение транспорта по набережной Лыковая Дамба и ул. Пожарского от дома №16 до ул. Пискунова", – отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковку запретят вдоль Нижегородской ярмарки 4 апреля.