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Общество

Движение транспорта ограничат на улице Пожарского в апреле

04 апреля 2024 09:21  [29] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Пожарского напротив дома №1 по улице Большой Покровской. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничение будет действовать: с 20.00 5 апреля до 08.00 8 апреля; с 20.00 12 апреля до 08.00 15 апреля; с 20.00 19 апреля до 08.00 22 апреля.

"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Для беспрепятственного подъезда к жилым домам в этот период будет введено двустороннее движение транспорта по набережной Лыковая Дамба и ул. Пожарского от дома №16 до ул. Пискунова", – отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковку запретят вдоль Нижегородской ярмарки 4 апреля.

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Теги:
Транспорт
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